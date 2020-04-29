Haber Giriş: Kaynak: AA
Starlink uydularının geçişi Mersin'den göründü
[Fotoğraf: AA]
Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in, uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi Mersin'den gözlendi.
Starlink internet uydu ağının parçaları, saat 20.26'da gökyüzünde belirmeye başlandı.
Torosların zirvesinden yükselip Akdeniz semalarında kaybolan ve çıplak gözle görülebilen uydu geçişi yaklaşık 5 dakika sürdü.
Etiketler: SpaceX starlink uyduları uzay mekiğiSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 21:53
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