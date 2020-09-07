Teknofest kapsamında bu yıl 16’ncısı düzenlenen TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları İstanbul Park’ta yapılan özel yarışla sona erdi.

İstanbul Park’ta düzenlenen son yarışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de katıldı.

Startı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın verdiği yarışta İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Milat 1453 takımı birinci, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi SUBU TETRA takımı ikinci, Yıldız Teknik Üniversitesi AESK Elektromobil takımı ise üçüncü oldu.

Yerli motor kullanımı arttı

Yarışlara katılan üniversite öğrencileri organizasyonun geçmiş yıllara göre daha başarılı geçtiğini vurguladı.

Öğrenciler yarışlarda teknik ve performans olarak başarılı olan takımlara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından staj imkanı tanınmasını da talep etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi takımı kaptanı Muhammed Eyüpcan, 4 yıldır yarışlara katıldıklarını, bu sene ise yarışları üçüncü sırada tamamladıklarını söyledi.

Geçen yıla nazaran bu yıl yerli motor kullandıklarını söyleyen Eyüpcan, bu değişikliğin enerji verimini artırarak kendilerini üst sıralara taşıdığını belirtti.

Varank'tan öğrencilere destek çağrısı

TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda dereceye girenler ödüllerini Gaziantep'te gerçekleştirilecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak.

Yarış sonrası öğrencilere seslenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sizin bu heyecanınıza tekrar şahit olduğum için Rabbime şükrediyorum. Böyle güzel bir mekanda sizlerle pandemi koşullarında da olsa bir araya geldik” diyerek, üniversite gençlerinin heyecanının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bilimi, teknolojiyi, üretimi sevdirmeye çalıştıklarının altını çizen Varank, “Hocalarımız bu işlere daha fazla ehemmiyet göstersinler. Biz TÜBİTAK olarak, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz, bütün desteği veriyoruz. Üniversitelerin bu işlere sahip çıkması lazım” dedi.

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek

