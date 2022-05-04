Instagram, tam ekran dikey ana sayfa beslemelerini deniyor. Instagram uygulamasını açtıktan sonra, kullanıcılar hemen "videoyu daha öne ve merkeze getirmek" anlamına gelen dikey içeriği görüyorlar.

Instagram başkanı Adam Mosseri, Twitter'da yayınlanan bir videoda testi doğruladı ve bazı yayınlarda daha uzun fotoğrafların ve videoların görünmeye başlayacağını söyledi.

???? Testing Feed Changes ????



We’re testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed.



If you’re in the test, check it out and let me know what you think. ???????? pic.twitter.com/dmM5RzpicQ — Adam Mosseri (@mosseri) May 3, 2022

Tam ekran ana sayfa beslemesinin testinde, keşif sekmesine, hikayelere, alışverişe ve kendi sayfanıza erişmek için alt gezinme çubuğunu kullanmaya devam edebilirsiniz.

Hesaplar arasında geçiş yapmak, gönderi oluşturmak, bildirimlerinizi kontrol etmek ve mesajlarınıza göz atmak için kullanılan simgeler de üst çubukta yer almaya devam edecek.

Test görüntüsü, hikayelerin nerede göründüğünü göstermese de, Instagram'dan bir temsilci, hikayelerin akışınızın en üstünde kaldığını doğruladı.