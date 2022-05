Instagram, tam ekran dikey ana sayfa beslemelerini deniyor. Instagram uygulamasını açtıktan sonra, kullanıcılar hemen "videoyu daha öne ve merkeze getirmek" anlamına gelen dikey içeriği görüyorlar.

Instagram başkanı Adam Mosseri, Twitter'da yayınlanan bir videoda testi doğruladı ve bazı yayınlarda daha uzun fotoğrafların ve videoların görünmeye başlayacağını söyledi.

