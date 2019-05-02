Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptı.

Sayan, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

İnstagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılarda kısmen etkilenmektedir. pic.twitter.com/TdJNiaiK5m — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) May 2, 2019

Kaynak: AA