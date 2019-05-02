Bilim Teknoloji

Insight Mars'ta gün doğumunu görüntüledi

02 Mayıs 2019 Perşembe 21:27 - Son Güncelleme 02 Mayıs 2019 Perşembe 21:30

NASA'nın uzay aracı Insight, Mars'ta keşfe devam ediyor. Insight, son olarak güneşin doğuşunun ve batışının fotoğraflarını dünyaya gönderdi.

NASA'nın uzay aracı Insight Aralık ayında Mars'a indi. Keşfe devam eden uzay aracı bir yandan da Dünya'ya fotoğraflar gönderiyor. Insight son olarak kızıl gezegende Güneş'in doğuşunu görüntüledi. 24 Nisan'da çekilen fotoğraf Dünya'ya yeni ulaştı. Güneş'in batışının da fotoğrafını çeken Insight, bulutlara yansıyan güneş ışınlarının göz kamaştırıcı görüntülerini de kaydetti. Insight, Mars'ta sadece fotoğraf çekmeyecek. Gezegenin yüzeyi ve jeolojik yapısı hakkında bilgi toplayacak. Kaynak: TRT Haber Etiketler: mars NASA insight uzay aracı

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