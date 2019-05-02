NASA'nın uzay aracı Insight Aralık ayında Mars'a indi. Keşfe devam eden uzay aracı bir yandan da Dünya'ya fotoğraflar gönderiyor.
Insight son olarak kızıl gezegende Güneş'in doğuşunu görüntüledi. 24 Nisan'da çekilen fotoğraf Dünya'ya yeni ulaştı.
Güneş'in batışının da fotoğrafını çeken Insight, bulutlara yansıyan güneş ışınlarının göz kamaştırıcı görüntülerini de kaydetti.
Insight, Mars'ta sadece fotoğraf çekmeyecek. Gezegenin yüzeyi ve jeolojik yapısı hakkında bilgi toplayacak.
Kaynak: TRT Haber