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Bilim Teknoloji
AA 14.12.2023 12:58

İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı'ya, Ax-3 misyon liderinden övgü

Axiom Mission 3 (Ax-3) ekip lideri Michael Lopez-Alegria, Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını sürdüren Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı için "titiz ve donanımlı" ifadesini kullanarak, çok uluslu ekibin büyük bir uyum içinde olduğunu söyledi.

İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı'ya, Ax-3 misyon liderinden övgü

Axiom Space, NASA ve SpaceX’in yanı sıra Türk Uzay Ajansı (TUA), İtalyan Hava Kuvvetleri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) yetkililerinin katıldığı çevrim içi basın toplantısında, ocak ayında uzaya gönderilmesi planlanan Ax-3 misyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Ax-3 misyon lideri kıdemli astronot Michael Lopez-Alegria, uzay yolculuğu öncesinde karantinaya girmeye hazırlanan dört kişilik ekibin Türk üyesi Gezeravcı için "Alper titiz ve donanımlı biri. Yaptığımız eğitimlerin her safhasında hazırdı ve her zaman zekice sorular sorar." ifadesini kullanarak, Gezeravcı'nın ekibin önemli unsuru olduğunun altını çizdi.

Lopez-Alegria, misyondaki uzay yolcularının hazırlıklarına ilişkin bilgiler vererek, ekip üyelerinin uzaya gitmeden önce doğada birkaç hafta süren keşif eğitimine tabi tutulduğunu kaydetti.

Yanlarına yalnızca sırt çantası alan uzay yolcularının, kano ile insan eli değmemiş yerlerde, doğanın içinde hayatta kalma mücadelesi verdiğini anlatan Lopez-Alegria, ekip üyeleri arasındaki uyuma dikkati çekerek, "O ortamda yaşamak ve çalışmak, birlikte 7/24 zaman geçirmek ekip içindeki arkadaşlığı daha da güçlendirdi." dedi. Lopez-Alegria, bunun harika bir deneyim olduğunu söyledi.

Lopez-Alegria, ekibin yedek Türk uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever'i de eğitimler sırasında tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, "Çok meraklı ve ilgili. Bir gün onun uzaya giden ikinci Türk olacağı konusunda çok umutluyum." sözleriyle genç uzay yolcusu adayının sergilediği performanstan etkilendiğinin altını çizdi.

"Cumhuriyet'in 100. yılında çok anlamlı ve heyecan verici bir görev"

Basın toplantısına katılan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Fırlatma Sistemleri Daire Başkanı Tufan Kayacı da Türkiye'nin Şubat 2021'de açıkladığı Ulusal Uzay Programı'nın önemli hedeflerinden birinin hayata geçilmesinin "anlamlı ve heyecan verici" olduğunu dile getirerek, bunun Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında gerçekleştirilmesinin ayrı önemi bulunduğunu vurguladı.

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın başarılı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşmasıyla ilaç, mühendislik, fizik ve biyoloji gibi alanlarda önemli deneyler yapacağını hatırlatan Kayacı, bunların Türkiye için büyük öneme haiz olacağını belirtti.

Mikro yer çekimli ortamda yapılacak bu deneylerle "Ulusumuz ve dünya için değerli verilere ulaşmayı amaçlıyoruz." diyen Kayacı, Türkiye’nin Ax-3 misyonu ile ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirdikten sonra yeni uzay görevlerinin de önünün açılacağını söyledi.

Türk uzay yolcusunun görev armasında 100. yıl vurgusu
Türk uzay yolcusunun görev armasında 100. yıl vurgusu

Hava koşulları yolunda giderse, uzay yolculuğu 9 Ocak’ta yapılacak

Axiom Space Başkanı Matt Ondler, hava koşullarının yolunda gitmesi halinde, Ax-3 mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracının SpaceX Falcon 9 roketiyle Florida'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na 9 Ocak 2024'te fırlatılacağını duyurdu.

Ax-3 misyonu, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek, tamamı Avrupalı uzay yolcularından oluşan ilk ticari astronot misyonu olacak. Michael Lopez-Alegria liderliğindeki ekip, uçuş ve uzay istasyonu ile ilgili eğitimleri tamamladı. Bu aşamada, uzayda gerçekleştirecek deneyler üzerinde alıştırmalar yapılıyor. Aynı zamanda uzay yolcularının uçuş öncesi kan, doku, tükürük gibi çeşitli örnekleri alınıyor. Bu örnekler daha sonra uzayda ve Dünya'ya dönüş sonrası alınacaklarla karşılaştırılacak. Aralık ayının son haftası, Noel’den bir gün sonra, ekibin uçuşa kadar karantinaya alınması planlanıyor.

İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu

Ax-3 uçuşu hakkında

Ax-3, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için alçak Dünya yörüngesine giden yolu yeniden tanımlıyor. Ax-3 mürettebatı, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael López-Alegría, Türkiye'den Alper Gezeravcı, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt'tan oluşuyor.

Bu misyon sırasında yapılacak araştırmaların odak noktalarından biri "daha uzun ömürlü insanlı uzay görevlerinin ve hatta uzayda yaşanabilirliğin kolaylaştırılması" olacak.

14 gün sürmesi beklenen uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek.

Uzay aracı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan kalkacak, oradan Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçacak, görev tamamlandığında okyanusa düşecek.

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