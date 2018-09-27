“İBB Yol Gösteren” tüm Türkiye’ye yol gösterecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bir buçuk yıl önce hizmete soktuğu navigasyon uygulamasında hedef büyüttü.

“İBB Yol Gösteren” sadece Marmara’da değil tüm Türkiye’ye yol göstermeye hazırlanıyor.

“Ülkemizin diğer kentlerinde de çalışmalarına devam edecek”

İSBAK Genel Müdürü Muhammed Alyürük, uygulamanın vatandaşlara daha hızlı, daha konforlu bir trafik bilgisi sunulması için oluşturulduğunu belirterek, “Önümüzdeki günlerde ülkemizin diğer kentlerinde İBB Yol Gösteren çalışmalarına devam edecek." dedi.

Uygulama, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerde yaşamı kolaylaştırıyor. Sadece adres aramanın ötesinde, hastane, okul, eczane gibi anlık olarak ihtiyaç duyulan kategorilerde de aramalar gerçekleştirilebiliyor.

Sokak görüntülerine erişim imkanı sunuyor

Toplu taşıma araçlarıyla entegre çalışabilen İBB Yol Gösteren, sokak görüntüsüne de erişim imkanı sunuyor.

6 farklı dil seçeneği sunan uygulama, İOS ve Android telefonlara ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Kaynak: TRT Haber