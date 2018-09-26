SAHA EXPO ile savunma sanayisinde yeni dönem başladı

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'nden (SAHA İstanbul) yapılan açıklamaya göre, yerli savunma sanayisinde geliştirilen en son teknoloji, sistem ve ürünlerin yer aldığı, Türkiye'de geliştirilen çok sayıda yeni ürünün ilk kez tanıtıldığı SAHA EXPO 2018 ile yerli savunma sanayisinde yeni bir dönemin kapısı aralandı.

135 firma katıldı, 13 bin kişi ziyaret etti

Yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçinin Türkiye'de savunma sanayisinde ve sivil havacılıkta yaşanan gelişmeleri görmesinin sağlandığı etkinliği, 13 bin 327 kişi ziyaret etti. SAHA EXPO 2018'de uluslararası önemli anlaşmalara imza atıldı, gelecekte hayata geçmesi planlanan önemli iş birliklerinin ön görüşmeleri yapıldı.

Toplamda 135 firmanın katılımcı olarak yer aldığı fuarda, Türkiye'de savunma, sivil havacılık ve uzay sanayisinde hizmet veren ana yüklenici dev firmaların yanı sıra bu sektörlere yönelik üretim yapan ve tedarik zincirinde yer alan, bu zincire dahil olmak isteyen yüzlerce firma bir araya geldi. Yerli savunma sanayisinde geliştirilen en son teknoloj, sistem ve ürünlerin sergilendiği, Türkiye'de geliştirilen çok sayıda yeni ürünün ilk kez tanıtıldığı SAHA EXPO 2018'de, yurt dışı ve içinden binlerce ziyaretçi bu ürünlere dokunma, yetkililerle birebir konuşma imkanına sahip oldu.

Yerli ve milli ürünlerin vitrini oldu

SAHA EXPO 2018'de Türkiye'nin yurt dışından satın aldığı ancak son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte Türkiye'deki yerli firmalar tarafından üretilmeye başlanmış yüzlerce ürün ilk kez tanıtıldı.

Ermaksan'ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk yerli ve milli 3D lazer printer'ı, Cihan Deri'nin geliştirdiği yanmaz uçak koltuk kılıfları, Yalteksan tarafından geliştirilen ve dünyada sadece Türkiye ile birlikte 4 ülkede üretilebilen dünyanın en yalıtkan, yanmaz, su itici malzemesi "Levron aerojel", Ata Silah'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk yerli ve milli bomba atarı, BMC'nin yerli motor çalışmaları, C-Tech tarafından geliştirilen insansız hava araçlarından yere, yerden İHA'lara veri aktarımını sağlayan sistem ve daha yüzlerce ürün ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılandı.

Aralarında Ukrayna, Bangladeş, Libya, Ürdün, Sudan, Malezya, Kazakistan, Hindistan, İtalya, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Endonezya'dan da ziyaretçilerin yer aldığı binlerce kişi SAHA EXPO Fuarı'nı ziyaret etti.

Dünyanın pek çok ülkesinden savunma, havacılık, denizcilik ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmaların üst düzey yetkilileri, parlamento mensupları ve ordu üyelerinin katıldığı B2B ikili iş görüşmeleri 3 gün boyunca devam etti.

Yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan iş birliklerinin ön görüşmeleri yapıldı. Katılımcıların, ikili iş görüşmelerinin yanı sıra geliştirdikleri ürün ve sistemleri stantlarında gösterebiliyor olmaları görüşmelerde olumlu sonuçlar alınmasını sağladı. Yerli üreticilere ihracat yapma, uluslararası bağlantılar kurma fırsatı sunan B2B'lerde 644 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

SAHA EXPO'da uluslararası anlaşmalara imza atıldı

SAHA EXPO 2018'de gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinin bir kısmı ileriye yönelik iş birliklerinin temellerini oluştururken, bir kısmı ise fuar sırasında somut anlaşmalara dönüştü, imzalar atıldı.

Çok sayıda yerli firma da yurt dışı pazarlara açılma konusunda adım attı. Fuar kapsamında, uçak motorları ve dizel motorlar için test cihazları üreten Galen Teknoloji, ürünlerinin Malezya ve Endonezya'ya satışına yönelik anlaşma imzaladı.

Fuarda ayrıca Berdan Civata, Simerkom Elektrik, Koçak Petrol, Sadtek Elektronik, Yepsan Savunma ve Havacılık AŞ, 6gen Panel, Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler, ürünlerinin Orta, Güney ve Kuzey Amerika bölgelerine pazarlanmasına yönelik mutabakat anlaşmalarına imza attı.

Katılımcı firmaların, ziyaretçilerin ilgisi, yurt dışından hükümet ve şirket düzeyinde üst düzey karar vericiler ile yaptıkları görüşmeler ve diğer katılımcılar ile tanışmaktan oldukça memnuniyet duydukları SAHA EXPO'nun ikincisi daha fazla firmanın katılımıyla 2020 yılında olacak.

"Beklenenin çok üzerinde ilgi vardı"

Açıklamada konuyla ilgili görüşleri yer alan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, fuarda beklenenin çok üzerinde bir ilgiyle karşılaştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hem katılımcılar hem ziyaretçiler böyle bir platformda bir araya gelmekten memnuniyet duydu. SAHA EXPO, birlikte neler yapabileceğimizin somut bir göstergesi oldu. Savunma sanayisinde, sivil havacılıkta ve uzay endüstrisinde millileşme sürecimize önemli katkılar sağlayacak pek çok iş birliğinin ilk adımı SAHA EXPO'da atıldı. Önemli anlaşmaların imzalandığı, henüz açıklanmayan pek çok iş birliği görüşmelerinin yapıldığı SAHA EXPO'nun etkilerini görmeye devam edeceksiniz."

Kaynak: AA