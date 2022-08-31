Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hürkuş ve Akıncı gökyüzünde süzüldü
[Fotograf: AA]
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST tüm hızıyla devam ediyor. Hürkuş, Akıncı ile Samsun semalarında kol uçuşu gerçekleştirdi. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da Hürkuş'un ikinci pilot koltuğunda yer aldı.
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, ikinci gününde devam ediyor. Pilot Murat Özpala ile Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilotluğundaki Hürkuş, Akıncı ile Samsun semalarında kol uçuşu yaptı.
Test uçuşu sonrası konuşan Bayraktar, "Tarihte ilk defa biri insansız iki uçakla uçuş gerçekleştirdi." dedi.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de etkinlikler, 4 Eylül'e kadar sürecek.
Etiketler: Hürkuş Savunma Sanayii Teknofest
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