Bilim Teknoloji
Hindistan'ın Ay'a gönderdiği Chandrayaan-2 ile irtibat kesildi07 Eylül 2019 Cumartesi 00:59 - Son Güncelleme 07 Eylül 2019 Cumartesi 01:03
Hindistan'ın ay çalışmaları için tasarladığı Chandrayaan-2 isimli uzay aracı ile irtibatın kesildiği duyuruldu.
Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü, Ay yüzeyine inmesi beklenen Chandrayaan-2 isimli uzay aracıyla irtibatın sağlanamadığı bildirildi.
Veri analizlerinin sürdüğü kaydedildi.
Ay'da su izini sürecek olan aracın keşif faaliyetlerini bir yıl boyunca sürdürmesi planlanıyordu.
Kaynak: AA