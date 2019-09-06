Dijital çağ, CCTV gözetim yaygınlığını artırdı. Kameralar daha iyi ve daha ucuz hale gelirken, canlı video akışlarına uzaktan erişilebiliyor, internette tüm datalar saklanabiliyor.

Yüz tanıma teknolojisinin benimsenmesi, hem kamu hem de özel kuruluşların CCTV kameradan geçen kişilerin kimliklerini anında kontrol etmelerini sağlıyor.

İnsanları adım adım takip edebilen CCTV teknolojisi, dünyanın birçok yerinde tartışmalı...

Savunucuları, sistemin suçla mücadelede büyük fayda sağlayacağını ve sokakları daha güvenli hale getireceğini iddia ediyor.

Karşı çıkanlar ise, bu teknolojinin kamu kontrol aracı olarak kullanılmasının gizlilik haklarını ihlal ettiğini savunuyor.

Listedeki 10 şehirden 8'i Çin'de

Araştırma web sitesi Comparitech tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünyanın en çok gözlenen 10 şehrinden 8'i kontrol sistemini cömertçe kullandığı bilinen Çin'de.

İlk sırada yer alan Çin şehri Çongçing'de her bin kişiye 168 CCTV kamerası düşüyor.

2022'ye kadar, Çin'de her 2 kişi için 1 kamu CCTV kamera olacağı tahmin ediliyor.

Nüfusu 1,5 milyarı bulan ülke, 2020 yılında sosyal puanlama sistemine geçecek.

Vatandaşlar aldıkları puanlara göre kamu hizmetlerden yararlanabilecek. Yüksek puan alanlar ödüllendirilecek, düşük puan alanlarsa cezayla karşı karşıya kalacak.

Listede ilk 10'a giren diğer iki şehir ise, Londra ve Atlanta.

Dünya çapında 121 şehirde yapılan araştırmaya göre Londra'da her bin kişiye 68,4, Atlanta'da 15,6 CCTV kamera düşüyor.

Dünya başkentlerinden Roma ise her bin kişiye 1,96 CCTV ile listenin son sırasında.

Grafik: Şeyma Özkaynak

Kaynak: Comparitech, Statista, Reuters, Global Times