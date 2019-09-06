Yerel medyadaki haberlere göre, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve hükümetinin Amazon ormanlarında devam eden yangınlara yol açan çevre politikalarının protesto edildiği gösteriye, çok sayıda kişi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Amazon yerlileri katıldı.

Bazı göstericilerin Bolsonaro ve Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles'in maskelerini takarak ellerindeki sembolik testereyle ağaç kesme eylemini canlandırdığı bazılarının da "Amazon için mücadele et!" yazılı tişörtler giydiği gözlendi.

Gösteriye katılan Brezilya Çevre Bakanlığı işçilerinin bağlı olduğu sendikanın lideri Andre Barbosa, hükümetin çevreyi koruyan yasaları her geçen gün zayıflattığını ve çevrenin öneminin göz ardı edildiğini söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, hafta içinde yaptığı açıklamada, Amazonlar'daki orman yangınlarının sonlandırılması amacıyla bugün Kolombiya'da düzenlenmesi planlanan zirveye ameliyat olacağı için katılamayacağını bildirmişti.

Brezilya'daki orman yangınlarında bir yılda yüzde 83 artış

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 bin orman yangını çıktığını açıklamıştı.

INPE verilerine göre, ülkedeki orman yangınları son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yangın sayısında geçen yıla oranla yüzde 83 artış oldu. Ayrıca bir hafta içerisinde korunan bölgeleri ve yerli halkları olumsuz etkileyen yaklaşık 10 bin orman yangını meydana geldi.

Bolsonaro, çevreci sivil toplum kuruluşlarını suçlamıştı

Devlet Başkanı Bolsonaro, ülkedeki orman yangınlarının arkasında çevreci sivil toplum kuruluşlarının olabileceğini belirtmişti.

Bolsonaro, Amazonlar'da çıkan orman yangınlarına ilişkin, "Bana ve Brezilya hükümetine karşı, dikkat çekmek için çevreci sivil toplum kuruluşları bir suç eylemine karışmış olabilir. Teyit etmiyorum ama olabilir, bu bir ihtimal" ifadesini kullanmıştı.

Amazonlar'daki orman tahribatında Bolsonaro etkisi

Sivil toplum kuruluşları, Amazonlar'daki orman tahribatının artmasında Bolsonaro hükümetinin, yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezaları ile ekipmanların imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını belirtiyor.

Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek, bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

INPE'nin raporlarına öfkelenen Bolsonaro, bu raporların ülkenin itibarını zedelediğini ileri sürmüş ve enstitünün Brezilya'nın değil, bazı si vil toplum kuruluşlarının hizmetinde çalıştığını savunmuştu.

Olaydan kısa süre sonra da INPE Başkanı Ricardo Galvao, görevine devam etmeyeceğini belirterek istifa etmiş ve sebebini "sürdürülemez bir durum" olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA, AP