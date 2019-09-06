Nisan ayından beri bekleniyordu, satışa sunuldu. Hayatın neredeyse vazgeçilmezlerinden olan akıllı telefonların artık katlanabilir özellikte olanları da var.

Katlanabilir akıllı telefonlar Güney Kore’de satışa çıktı. Telefon bir kitap gibi açılıyor. Ana ekranda aynı anda üç uygulama görülebiliyor.

Katlanabilir ekran, tam 200 bin kez açılıp kapatılabilecek özellikte. Yani beş yıl boyunca bir günde 100 kez açılıp kapatılabilir. Güney Kore'nin ardından 18 Eylül’de Fransa, Almanya ve İngiltere’de de satışta olacak.

5G ile de uyumlu olan akıllı telefonların satış fiyatına gelince, yaklaşık iki bin dolar.

Sekiz yıldır üzerinde çalışılan katlanabilir akıllı telefonların satışa sunulması, ekrandaki bazı sorunlar yüzünden aylarca ertelenmişti.

Kaynak: TRT Haber