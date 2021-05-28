Amerika’da bir batarya şirketi, elmas ve nükleer atıkları kullanarak hiç bitmeyecek bir batarya ürettiğini duyurdu. Deneme aşamasında olan batarya için şirket 2023'ü işaret ediyor.

Bu olağanüstü bir çalışma çünkü günlük hayatımızda kullandığımız birçok teknolojik ürün pille çalışıyor. Bu da pil şirketinin duyurusunu "olağanüstü" sınıflandırmasına sokuyor.

İcadıyla devrim yaratan piller hayatın her alanında

Elektrikli arabalar, uçaklar, uzay araçları hatta insansız hava araçları (İHA)...

Telefonumuzda, bilgisayarımızda, müzik çalarımızda, saatimizde, hatta bazen kalbimizde kullanılan piller olmadan neredeyse adım dahi atamıyoruz. Kullanım alanları sınırsız.

Yaşamımızın ayrılmaz parçası pillerin tarihi sanılandan çok daha eskiye dayanıyor. Arkeologların Bağdat’ta yaptığı bir keşif sırasında, pilin çok eski dönemlerde insan hayatında var olduğu kanıtlandı. Öyle olmasına karşın ilerlemesi yavaş. 18. yüzyılda Volta ile popülerleşerek yaşamımıza giren pillerin lityum iyona dönüşmesi henüz yeni. Verimliliği tartışılsa da sağladığı imkanlar vazgeçilemez.

TOGG'da lityum iyon piller kullanıldı

Piller, akıllı cihazların yanı sıra elektrikli arabaların üretimine de olanak sağladı.

Yerli otomobil TOGG’da da lityum iyon piller kullanılacak. 20 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabilecek batarya ile TOGG, 8 yıl pil garantisi sunacak.

Piller ile ilgili çalışmalar günden güne hız kazanıyor. Bilim insanları yeni batarya türleri ortaya çıkarıyor. Bu bataryalardan biri de nükleer pil.

Mühimmatın kalbi ısıl piller

Savunma sanayii, uçaklar, uzay araçları, sağlık ve su altı sistemleri nükleer pil sistemlerini zorunlu hale getirdi.

Ülkemizde TÜBİTAK SAGE tarafından ısıl pil teknolojisi ile geliştirilen piller, füzeler ve güdümlü mühimmat uygulamalarında güç kaynağı olarak kullanılıyor.

Çeşitleri artıyor

Gelecekte piller olmadan, teknolojik alanda başarı göstermek mümkün görünmüyor.

Colorado Boulder Üniversitesinden araştırmacılar, insan vücudunu bataryaya çeviren giyilebilir bir cihaz üretti.

Vücut ısısından yararlanan cihaz, iç sıcaklığı elektriğe dönüştürmek için termoelektrik jeneratörleri kullanacak.

İsveç'te bir grup araştırmacı, enerji depolayabilen beton parçaları kullanarak, güneş panelleri aracılığıyla binaların kendi enerjilerini üretmelerini sağlayacak teknoloji üzerine çalışıyor.

Daha temiz ve yaşanabilir bir dünya

Pek çok ülkede uzun ömürlü batarya geliştirme ile ilgili bilimsel projeler yürütülüyor.

Hedef, gelecekte hayatımızın her alanında olmayı sürdürecek pillerin kullanım ömrünü uzatmak.

Bu şarj kabloları ve powerbank yani pil şarj aletlerine bağımlılığımızdan kurtulmamızı mümkün kılacak.

Ayrıca ve daha önemlisi egzoz dumanı olmayan şehirler, gürültüden uzak yaşam alanları, düşük maliyetler ve temiz bir çevre için pilin kullanım ömrü insanların ömrü üzerinde de çok belirleyici olacak.