Bilgisayar korsanları "Hackİstanbul"da ter dökecek
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TEKNOFEST kapsamında "Hackİstanbul" yarışmasının bu yıl dördüncüsünü düzenliyor. İstanbul'da kozlarını paylaşacak olan bilgisayar korsanları, sistemde açık bulmak için ter dökecek.
Dünyanın en iyi "beyaz şapkalı" bilgisayar korsanları, "Hackİstanbul"da buluşacak.
TEKNOFEST kapsamındaki yarışmayı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi düzenliyor. Eleme ve yarı finalleri geçen 10 takım finale çıkacak. "Hackİstanbul"un finali, 24-25 Eylül'de Atatürk Havalimanında yapılacak.
"Bir uygulamanın zaafiyetlerini bulmaya çalışacaklar"
Ali Taha Koç, "Finalist takımlarımız 2 gün boyunca bir uygulamanın zaafiyetlerini bulmaya çalışacaklar. Teknik komite, zaafiyetlerin bulunup bulunmadığını ve risk seviyesini belirleyerek katılımcılarımıza ödüller verilecek" diye konuştu.
Dereceye giren ilk üç takıma toplam 13 bin dolar para ödülü verileceğini söyleyen Koç, şöyle devam etti:
"Bu yarışmalar gençlerimizin siber güvenlik alanına olan ilgilerini artırıyor. Daha sonra sektörde iş sahibi olduklarında edindikleri bu tebrübeler, bilgiler sayesinde sistemlerini daha güvenli oluşturuyorlar."
Yarışmaya son başvuru tarihi 30 Haziran.
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