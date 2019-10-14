Afrika yerel basınında çıkan haberlere göre, Google'ın "Afrika İçin Dijital Beceriler" programında, ilk aşamada eğitimciler ve bilgisayar bilimciler tarafından 9-16 yaş grubundaki 200 bin öğrenciye dijital alanda eğitim verilecek.

Nijerya, Kenya ve Güney Afrikalı gençlerden oluşacağını belirten Google Sahraaltı Afrika Başkanı Mojolaoluwa Aderemi-Makinde, "Bu eğitimler ile çocukların bilgisayarlarla interaktif şekilde etkileşimini ve bu alanda güvenlerini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

3 ülkede gerçekleştirilecek programlar kapsamında gençlere eğitim verilirken, öğretmen ve ailelere de dijital güvenlik alanında sunumlar yapılacak.

Google tarafından yürütülen eğitim programları kapsamında 2022 yılına kadar 10 milyon Afrikalının eğitilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA