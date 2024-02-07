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Bilim Teknoloji
AA 07.02.2024 22:28

Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimleri inceledi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine bir video çekti.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından, Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine keyifli bir video çekti. Newton'un hareket yasalarının uzayda nasıl işlediğini gösteren bu video, uzay fiziğine dair merakınızı giderecek." ifadesi kullanıldı.

Gezeravcı Dünya'ya dönüyor
Gezeravcı Dünya'ya dönüyor

Gezeravcı, videoda plastik dolgulu beyzbol topu, sünger top ve futbol topu ile yaptığı deneyde, topların hareketlerini ve döngüsel reaksiyonlarını gösterdi. Ardından yerçekimsiz ortamda döngünün ataletle reaksiyonunu ISS'de dönerek kontrol eden Gezeravcı, son olarak el fenerlerinin kendi ekseni ve farklı dönüş eksenleri etrafında dönmesi halinde gösterdiği reaksiyonları yansıttı.

ISS'da 3 farklı deney gerçekleştiren Gezeravcı, "Uzayla ilgili deneylere ve araştırmalara olan ilginizin devam edeceğini umuyorum." dedi.

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Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Ajansı Uzay Çalışmaları
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Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimleri inceledi
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