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Bilim Teknoloji
AA 07.02.2024 18:05

Bakan Kacır: Tarihte yeni bir sayfa açtı, yolun açık olsun Gezeravcı

Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğunun başladığını belirterek, "Adam dönüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi tamamladı. Türk gençliği ve gelecek nesiller için ilham kaynağı oldu" mesajını paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X sosyal medya hesabından, Gezeravcı'nın dönüş yolculuğuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Gezeravcı'nın, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdiğini hatırlatan Kacır, "Adam dönüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi tamamladı. Türk gençliği ve gelecek nesiller için ilham kaynağı oldu." ifadesini kullandı.

Gezeravcı Dünya'ya dönüyor
Gezeravcı Dünya'ya dönüyor

Kacır, Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan başarılı şekilde ayrıldığını belirterek, "Uzun yolculuk başladı. Yolun açık olsun." değerlendirmesinde bulundu.

En uzun yolculuk

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada da uzay aracının 2 gün sürecek uzun yolculuk sonunda 9 Şubat Cuma günü Türkiye saati ile 16.30'da Dünya'ya inmesinin beklendiğine yer verilerek, "Bu yolculuk, Dragon kapsülünün şu ana kadar yaptığı en uzun transfer süresi olarak rekor kıracak." ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER
Alper Gezeravcı Mehmet Fatih Kacır Milli Uzay Programı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Uzay Ajansı
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