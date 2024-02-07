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Dünya
TRT Haber 07.02.2024 06:52

Meta'da yapay zeka içeriklerine etiket geliyor

Meta, Facebook, Instagram ile Threads'e yüklenen ve yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş içeriği etiketlemeye başlayacağını duyurdu. Yeni politika, kullanıcıların yapay zeka araçları tarafından oluşturulan görüntüleri insan incelemesine gerek kalmadan tanımlamasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Meta'da yapay zeka içeriklerine etiket geliyor

Önümüzdeki aylarda Meta, kendi oluşturucusu ve Midjourney, Dall-E ve Bing Image Creator gibi diğer önemli yapay zeka araçları tarafından oluşturulan fotoğraflara filigran ekleyecek.

Filigranlarda, görüntünün orijinal bir fotoğraf değil, yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir medya olduğunu açıkça belirtmek için "Imagined with AI" (Yapay Zeka ile oluşturuldu) ifadesi yer alacak.

Açıklamada, "İnsanların gördükleri fotogerçekçi içeriğin yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu bilmelerine yardımcı olmamız önemlidir. Bunu, Meta AI özelliğimizi kullanarak oluşturulan fotogerçekçi görüntülere "Imagined with AI" etiketlerini uygulayarak yapıyoruz, ancak bunu diğer şirketlerin araçlarıyla oluşturulan içeriklerle de yapabilmek istiyoruz" denildi.

Buna ek olarak Meta, yakında kullanıcıların gerçekçi video mu yoksa yalnızca yapay zeka ile oluşturulmuş ses mi paylaştıklarını açıklamalarını isteyecek.

Bu bilgilerin önceden sağlanmaması, uyarılar ve hatta gönderinin kaldırılması gibi cezalarla sonuçlanabilir.

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Meta Sosyal Medya Yapay Zeka
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