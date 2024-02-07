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Dünya
AA 07.02.2024 06:48

İsrail'e 17,6 milyar dolar destek öngören tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nde reddedildi

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan ve İsrail'e 17,6 milyar dolar destek öngören tasarı, "tek başına İsrail'e yardım" öngörüp başta Ukrayna olmak üzere diğer iç ve dış politika başlıklarını dışarıda bırakması sebebiyle reddedildi.

İsrail'e 17,6 milyar dolar destek öngören tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nde reddedildi

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 250 evet oyu kullanılırken, tasarı aleyhinde 180 oy kullanıldı.

166 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesinin hayır oyu verdiği oylamada, 14 Cumhuriyetçi vekilin de İsrail'e ilave destek sağlayacak olan tasarıya karşı çıkması dikkat çekti.

Böylelikle tasarı, 250 evet oyuna ulaşmış olsa da kabulü için gereken 3'te 2 çoğunluğun gerisinde kaldı ve İsrail'e desteğin oldukça yüksek olduğu Temsilciler Meclisinde reddedilmiş oldu.

Tasarıya hayır diyen Demokrat vekillerin çoğunun, Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Mike Johnson'ın girişimiyle oylanan ve tek başına İsrail'e destek öngören, ancak Ukrayna'ya yardımı, Gazze'ye insani yardımları ve Tayvan'a desteği dışarıda bırakan tasarıya politik gerekçelerle karşı çıktıları belirtildi.

Öte yandan, aralarında Temsilciler Meclisi'ndeki tek Filistinli vekil olan Rashida Tlaib ile bir diğer Müslüman vekil Ilhan Omar'ın da olduğu progresif kanada yakın vekiller, söz konusu tasarıya, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ciddi uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle karşı çıktıklarını kaydedildi.

Demokratlar uzunca bir süredir Ukrayna ile İsrail'e askeri yardımlarla ABD-Meksika sınırının güvenliğine ilişkin maddeleri tek bir pakette oylayıp geçirmek isterken, Cumhuriyetçiler sınır güvenliği konusunu ayrı değerlendirme ve Biden yönetiminin tedbirlerinden daha fazlasını talep etme eğilimindeler.

ABD Başkanı Joe Biden da önceki bir açıklamasında, masasına sadece İsrail'e destek öngören, ancak Ukrayna ve sınır güvenliği maddelerinin olmadığı bir tasarı gelmesi halinde bunu veto edeceğini açıklamıştı.

Demokrat vekil Emanuel Cleaver, oylamanın ardından medyaya yaptığı açıklamada, "Kimse Başkan Biden'ı İsrail karşıtı olmakla suçlayamaz, ancak eğer biz bu (sadece İsrail'e destek öngören) tasarıyı geçirirsek diğer tüm konular çöp olur." değerlendirmesini yaptı.

ABD Senatosunda bu hafta gündeme gelmesi beklenen ve içinde Ukrayna ile İsrail'e yardımları ve sınır güvenliği maddelerini içeren 118 milyar dolarlık paket, Cumhuriyetçilerin aleyhte oy kullanacakları açıklamasıyla şimdiden rafa kaldırılmıştı.

Daha önce de Aralık 2023'te Senato'da gündeme gelen ilk Ukrayna paketi, yine sınır güvenliği konularını gündeme getiren Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilmişti.

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