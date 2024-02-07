Mısır, Gazze'de ateşkes sağlanması için taraflarla görüşmelerini yoğunlaştıracak

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" ilişkin yanıtını aldıklarını doğruladı.

Raşvan, ülkesinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak için sarfettiği çabalara dikkati çekerek, "Mısır, önerilen çerçeve anlaşmasının tüm ayrıntılarını, son hali üzerinde mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmak için yoğun toplantılar da dahil olmak üzere ilgili taraflarla görüşecek." ifadelerini kullandı.

Mısır'ın ilgili taraflara yakın zamanda yaptığı bir öneriyi hatırlatan Raşvan, söz konusu önerinin Filistinlilerin akan kanını durdurmak, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlamak ve bölgede barış ve istikrarı yeniden tesis etmek amacıyla ilgili tüm tarafların görüşlerini yakınlaştırmak amacıyla sunulduğunu belirtti.

Raşvan, önerinin, "Filistinli esirler ile Gazze'deki İsrailli esirlerin kademeli olarak değişiminin gerçekleştirilmesi ve Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımın yoğunlaştırılmasını" kapsadığına dikkati çekti.

Hamas, dün, çerçeve anlaşmasına ilişkin yanıtını Filistinli gruplarla yaptığı istişarelerin ardından Mısır ve Katar'a ilettiğini açıklamıştı.

Hamas'ın açıklamasında, "Hamas, söz konusu teklifi, tam ve kapsamlı bir ateşkesi garantileyecek, halkımıza karşı saldırıları bitirecek, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kaldırarak yeniden imarı garantileyecek ve esir takası sürecini tamamlayacak şekilde olumlu karşıladı." ifadeleri kullanılmıştı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, dün, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği basın toplantısında Hamas'ın anlaşmaya ilişkin yanıtını Doha'ya ilettiğini ve yanıtın olumlu olduğunu söylemişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de gazetecilere, "Uzun süreli ateşkes için ciddi bir önerinin ortaya konulduğuna inanıyoruz ve halen bu önerinin imzalanıp uygulanması sürecindeyiz." açıklamasında bulunmuştu.

ABD ve Filistin kaynaklarına göre, 28 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail, ABD, Mısır ve Katar'ın katılımıyla esir takası anlaşmasını ve Gazze'deki çatışmaların 3 aşamada bitirilmesini görüşmek için toplantı düzenlendi.

Gazze'de çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne çatışmalara "insani ara" verilmiş ve 3 gün daha uzatıldı. Bu süre zarfında, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'nde 136 vatandaşının esir tutulduğunu değerlendirirken, Filistinli resmi kaynaklar İsrail hapishanelerinde en az 8 bin 800 Filistinlinin tutulduğunu belirtiyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 585 Filistinli öldürüldü, 66 bin 978 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.