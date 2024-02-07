Açık 1.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.02.2024 06:03

CENTCOM, Husilerin, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde "çok sayıda" balistik füze ateşlediğini bildirdi

ABD, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Kızıldeniz'in Güneyi ve Aden Körfezi'nde "çok sayıda" balistik füze saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.

CENTCOM, Husilerin, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde "çok sayıda" balistik füze ateşlediğini bildirdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, "6 Şubat'ta Arabistan yerel saatiyle yaklaşık olarak, sabah 01.45'ten akşam 04.30'a kadar, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Güney Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne doğru 6 gemi savar balistik füze (ASBM) ateşlendi." ifadesine yer verildi.

ASBM'lerden üçünün, Aden Körfezi'nden geçen Marshall Adası bayraklı, Yunanistan'ın sahibi olduğu ve işlettiği dökme yük gemisi MV Star Nasia'yı vurmaya çalıştığı belirtildi.

Füzelerin, sabah 03.20 civarında Yunanistan'a ait geminin yan tarafında "küçük hasara yol açtığı, saldırının herhangi bir yaralanmaya neden olmadığı" bildirildi.

CENTCOM açıklamasında, öğleden sonra 14.00 civarında başka bir füzenin geminin yakınına düştüğünü, 16.30 sularında ise aynı gemiye yönelik bir diğer füze saldırısının ABD'ye ait USS Laboon (DDG 58) adlı savaş gemisi tarafından engellendiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Husiler'in, diğer 3 füze saldırısında, Güney Kızıldeniz'de faaliyet gösteren Barbados bandıralı, İngiltere'ye ait bir kargo gemisini hedef aldığı, geminin yakınında bir bölgeye düşen füzelerin "herhangi bir hasar veya yaralanmaya neden olmadığı" kaydedildi.

Sıradaki Haber
Şili'deki orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 131'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:35
Kolombiya'da askeri helikopter düştü, 5 asker yaşamını yitirdi
07:32
Kars’ta yoğun kar: Yolda mahsur kalan 110 kişi kurtarıldı
07:07
Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi başladı
07:05
Meta'da yapay zeka içeriklerine etiket geliyor
06:49
İsrail'e 17,6 milyar dolar destek öngören tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nde reddedildi
06:47
NASA, Jüpiter'in uydusu Io'daki volkanik patlamaları görüntüledi
Meteoroloji'den 12 kente "çığ" uyarısı
Meteoroloji'den 12 kente "çığ" uyarısı
FOTO FOKUS
Borçka'da sağanak: Dere taştı, araçlar su altında kaldı
Borçka'da sağanak: Dere taştı, araçlar su altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ