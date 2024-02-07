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Dünya
AA 07.02.2024 06:02

Şili'deki orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 131'e yükseldi

Şili'de yetkililer, ülkenin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısının 131'ye çıktığını bildirdi.

Şili'deki orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 131'e yükseldi

Şili Yasal Sağlık Servisi'nden (SML) yapılan açıklamada, Valparaiso ve Vina del Mar kentlerinde devam eden yangınlarda ölü sayısının arttığı kaydedildi.

Yangınlarda ölenlerin sayısı 131'e çıkarken, yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan aralıksız sürüyor.

Vina del Mar kentinin Belediye Başkanı Macarena Ripamonti, basına yaptığı açıklamada, görülmemiş bir felaketle boğuştuklarını ve 300 kişinin kayıp olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Adli Tıp Merkez'inde yapılan açıklamada ise otopsi çalışmalarında 35 kişinin kimlik tespitinin tamamlandığı, 82 kişiye de otopsi yapıldığı belirtildi.

Yangının kül ettiği alanlarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, başkent Santiago'da ise bir araya gelen binlerce kişi yardım kampanyasına katıldı.

ABD ve BM'ye teşekkür

Devlet Başkanı Gabriel Boric, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etmek için yerel yetkililerle bir araya geldi.

Yangından etkilenen 9 bin 200 evin fatura borçlarının tamamen silindiğini aktaran Boric, Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD Başkanı Joe Biden'a desteğinden ötürü teşekkür etti.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, sadece son 3 günde 20 bin hektar alanın kül olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yerel medyaya konuşan 46 yaşındaki Gabriel Leiva, komşularının hayatını kaybettiğini belirterek, "8 yaşında burada yaşamaya başladım, burada büyüdüm, çocukluğum, gençliğim ve olgunluğum burada oldu. Babamların ve kız kardeşlerimin evleri yandı." ifadesini kullandı.

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