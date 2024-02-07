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Dünya
AA 07.02.2024 00:03

İsrail ordusu, Gazze'de bir subayının daha öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda binbaşı rütbesindeki bir askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze'de bir subayının daha öldürüldüğünü duyurdu
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Ordunun internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Muharebe Mühendisliği 401. Tugay'a bağlı 601'inci Tabur Komutan Yardımcısı Binbaşı David Shakuri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldü.

Shakuri'nin ölümüyle, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrailli asker sayısı, 226’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 563'e yükseldi.

Ordunun internet sitesinde günlük, güncellenen verilere göre, bugün itibarıyla yaralanan İsrail askeri sayısı, 1304'ü kara saldırılarının başlamasından bu yana olmak üzere, 2 bin 828'e ulaştı.

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