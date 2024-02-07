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Dünya
AA 07.02.2024 00:02

Paris'te öğretmenler maaş artışı talebiyle eylem yaptı

Fransa'nın başkenti Paris'te öğretmenler, maaş artışı talebiyle gösteri düzenledi.

Paris'te öğretmenler maaş artışı talebiyle eylem yaptı
[Fotograf: AA]

Ülke genelinde çalışma koşullarına tepki gösteren öğretmenler, greve gitti.

Paris'te Edmond Rostand Meydanı'nda toplanan öğretmenler, Eğitim Bakanlığına kadar yürüdü.

Eyleme katılanlar, "Öğretmen olduğumu söylediğimde bana 'iyi şanslar' temenni edilmesinden bunaldım" ve "Oudea-Castera (Eğitim Bakanı) Eğitimsizsin" yazılı dövizler taşıdı.

Eğitim, Gençlik, Spor ve Olimpiyat Oyunları Bakanı Amelie Oudea-Castera'nın istifasını talep eden göstericiler, ortaokulda öğrencilerin seviyelerine göre sınıflara ayrılmasını öngören uygulamaya da tepki gösterdi.

Henüz yürürlüğe girmeyen bu uygulama kapsamında ortaokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin, Fransızca ve matematik derslerindeki seviyelerine göre farklı sınıflara ayrılması öngörülüyor.

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