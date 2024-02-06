İsrail: Hamas'ın ateşkese yanıtı Katar aracılığıyla Mossad'a iletildi

İlgili açıklamada, "Hamas'ın yanıtı Katar aracılığıyla Mossad'a iletildi. Detayları müzakerelere katılan yetkililer tarafından kapsamlı biçimde değerlendiriliyor." denildi.

Hamas akşam saatlerinde çerçeve anlaşmasına ilişkin yanıtını Mısır ve Katar'a ilettiğini açıklamıştı.

Hamas'ın Filistinli gruplarla istişarelerin ardından yanıtını ilettiği vurgulanan açıklamada, "teklifi, tam ve kapsamlı bir ateşkesi garantileyecek, Filistin halkına karşı saldırıları bitirecek, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kaldırarak yeniden imarı garantileyecek ve esir takası sürecini tamamlayacak şekilde olumlu karşıladığı" belirtilmişti.