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Dünya
AA 06.02.2024 23:26

İsrail: Hamas'ın ateşkese yanıtı Katar aracılığıyla Mossad'a iletildi

İsrail, işgalini ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde taraflar arasında müzakere edilen ateşkese ilişkin Hamas'ın yanıtının Katar aracılığıyla Mossad'a iletildiğini ve kapsamlı biçimde değerlendirildiğini duyurdu.

İsrail: Hamas'ın ateşkese yanıtı Katar aracılığıyla Mossad'a iletildi
[Fotograf: AA]

İlgili açıklamada, "Hamas'ın yanıtı Katar aracılığıyla Mossad'a iletildi. Detayları müzakerelere katılan yetkililer tarafından kapsamlı biçimde değerlendiriliyor." denildi.

Hamas, esir değişimi ve ateşkes teklifinin çerçeve anlaşmasına olumlu yanıt verdi
Hamas, esir değişimi ve ateşkes teklifinin çerçeve anlaşmasına olumlu yanıt verdi

Hamas akşam saatlerinde çerçeve anlaşmasına ilişkin yanıtını Mısır ve Katar'a ilettiğini açıklamıştı.

Hamas'ın Filistinli gruplarla istişarelerin ardından yanıtını ilettiği vurgulanan açıklamada, "teklifi, tam ve kapsamlı bir ateşkesi garantileyecek, Filistin halkına karşı saldırıları bitirecek, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kaldırarak yeniden imarı garantileyecek ve esir takası sürecini tamamlayacak şekilde olumlu karşıladığı" belirtilmişti.

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