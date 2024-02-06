ABD'deki silahlı okul saldırısında 4 kişiyi öldüren failin annesi de suçlu bulundu

Jennifer Crumbley ve eşi James, ABD'de, çocuklarının düzenlediği saldırı nedeniyle kasıtsız öldürme suçlamasıyla karşı karşıya kalan ilk ebeveyn olmuştu.

Jennifer Crumbley, Michigan'daki mahkemede, kendisine yöneltilen 4 kasıtsız öldürme suçundan da suçlu bulundu.

Kadının 15 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilebileceği açıklandı.

Eşi James'in duruşması ise mart ayında yapılacak.

Saldırı silahından "oğullarının Noel hediyesi" olarak bahsetmişti

Michigan'daki Detroit şehrinin yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Oxford Lisesi'nde 30 Kasım 2021'de yarı otomatik silahla yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Saldırıdan sonra aynı okulda öğrenci olan Ethan Crumbley yakalanıp gözaltına alınmış, savcılık tarafından birinci derece 4 cinayet ile ölüme neden olan terörizm suçlamalarından yetişkin olarak yargılanacağı duyurulmuştu.

Zanlının anne ve babası da ihmal nedeniyle saldırıda payları olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, 4 kez taksirle öldürme suçlaması yöneltilen çiftin her birine 500 bin dolar kefalet konulmuştu.

Savcılık, suç aletinin babası tarafından saldırganın yanında satın alındığını, annesinin bir sosyal medya gönderisinde silahtan "oğullarının Noel hediyesi" olarak söz ettiğini ve silahın kilit altında tutulmadığını açıklamıştı.

Silahlı saldırıdan etkilenen iki aile 9 Aralık 2021'de, saldırıda hayatını kaybeden her bir yakını için, yeterli tedbir almamaktan dolayı silahlı saldırıyı önleyemediği ve öğrencileri koruyamadığı gerekçesiyle Oxford Lisesi okul yönetimine 100 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.