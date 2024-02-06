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Dünya
AA 06.02.2024 21:50

Tayland’ın güneyindeki barış görüşmeleri yaklaşık bir yıl sonra yeniden başladı

Tayland hükümet temsilcileri ve ayrılıkçı Patani Malay Ulusal Devrim Cephesi (BRN) üyeleri, ülkenin güneyindeki barış müzakerelerine yaklaşık bir yıl sonra yeniden başlamak için Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya geldi.

Tayland’ın güneyindeki barış görüşmeleri yaklaşık bir yıl sonra yeniden başladı
[Fotograf: Reuters]

Thai PBS World'ün haberine göre, başkent Kuala Lumpur'da Tayland hükümet temsilcileri ve BRN üyelerinin bir araya geldiği toplantıya eski Malezya Başkomutanı Zulkifli Zainal Abidin arabuluculuk yaptı.

Güneydeki barış diyaloğu için başmüzakereci seçilen Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Genel Sekreter Yardımcısı Chatchai Bangchuad, görüşmelerin gidişatından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her iki tarafın da var olan sorunları çözmek için istekli olduğunu kaydetti.

Tarafların barış için atılması gereken adımları belirlemek için saatlerce müzakere ettiğini aktaran Chatchai, barış sürecine devam edilmesine ve şiddetin sona erdirilmesine elverişli bir atmosfer yaratmak amacıyla 2023 Şubat'ta belirlenen "Barışa Yönelik Ortak Kapsamlı Plan (JCPP)"ın uygulanmasının önemini vurguladı.

Chatchai, teknik bir komitenin, ramazan ayı için olası bir ateşkesin ayrıntıları üzerinde çalışacağını ve barış görüşmelerinin son gününde daha somut bir ilerleme görmeyi beklediğini aktardı.

Tayland'ın güneyindeki Patani bölgesinde 100 yıldan fazla süren çatışmaların son bulması için 2013'te, Tayland hükümetiyle bağımsızlık yanlısı BRN arasında barış görüşmeleri başlamıştı.

Yingluck hükümeti yönetiminde başlatılan barış görüşmeleri, 2023 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Tayland'da yaşanan siyasi değişiklikler nedeniyle askıya alınmıştı.

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