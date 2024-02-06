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Dünya
AA 06.02.2024 20:52

Lübnan, İngiltere Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırıp protesto notası verdi

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un Beyrut ziyaretine ilişkin olarak İngiltere'nin Beyrut Büyükelçisi Hamish Cowell'i bakanlığa çağırıp protesto notası verdi.

Lübnan, İngiltere Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırıp protesto notası verdi
[Fotograf: Reuters]

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Lübnan Dışişileri Bakanı Abdallah Buhabibi, bakanlığa çağrılan Cowell ile bir araya geldi.

Görüşmede, Cameron'un Beyrut'ta 1 Şubat'ta yaptığı ziyarete ilişkin Cowell'e protesto notası verildiği belirtilen açıklamada, notanın veriliş detayına tam olarak değinilmedi.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde ise notanın, Cameron'un Lübnan'a ziyaretinde protokol gereği Lübnan Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyonda olmadığı ve mevkidaşı Buhabib ile görüşmediğinden kaynaklandığı ileri sürüldü.

Cameron, Orta Doğu turu kapsamında 1 Şubat'ta geldiği Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü Komutanları ile bir araya gelmişti.

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