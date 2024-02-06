Eski Şili Devlet Başkanı Pinera helikopter kazasında öldü

Yerel medya daha önce, 2010-2014 ve 2018-2022 yılları arasında iki dönem görev yapan 74 yaşındaki eski devlet başkanının öldüğünü bildirmişti. Mevcut iki hükümet yetkilisi ve Pinera'nın eski bir danışmanı bu haberleri doğruladı.

Eski danışman, yaptığı açıklamada Pinera'nın kazadan sağ kurtulamadığını ancak helikopterdeki diğer üç kişinin kurtarıldığını söyledi.

La Tercera'nın haberine göre hükümet kaynakları, helikopter düştüğünde dört kişinin helikopterde seyahat ettiğini ve üçünün "ilk müdahale ekipleri tarafından bulunduğunu" söyledi.

Şili'nin ulusal afet ajansı SENAPRAD, güneydeki Lago Ranco kasabasında bir helikopter kazası meydana geldiğini ve bir kişinin öldüğünü, üç kişinin de yaralandığını doğruladı.