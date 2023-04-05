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Bilim Teknoloji
TRT Haber 05.04.2023 22:49

Gemlik'teki Togg kampüsünden ilk sevkiyat

Türkiye'nin otomobili yollara çıktı. Büyük bir heyecanla beklenen Togg'un ilk sevkiyat görüntüleri paylaşıldı.

Görüntüler Togg'un resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı

3 Nisan'da Gemlik'teki Teknoloji Kampüsün'nde ilk sevkiyat büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Gece gündüz demeden özveriyle çalışan 1800'ü aşkın Togg çalışanı ilk sevkiyatı coşkuyla yaptı.

İlk Togg sevkiyatı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu olan "Gemlik" renkli Togg makam aracı ve Emine Erdoğan'a ait 34 EE 2071 plakalı "Anadolu" renkli Togg'a binmişti.

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