Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
TRT Haber 27.01.2026 11:13

Geleceğin kanser tedavileri TEKNOFEST 2026’da yarışıyor

Can Sağlığı Vakfı’nın yürütücülüğünde düzenlenen Onkolojide 3T Yarışması, kanser tedavisinde bireyselleştirilmiş ve hassas tedavi teknolojilerinin geliştirilmesini teşvik ederek, sağlık alanında yenilikçi çözümlerin önünü açmayı hedefliyor.

Geleceğin kanser tedavileri TEKNOFEST 2026’da yarışıyor

Onkolojide 3T Yarışması, Can Sağlığı Vakfı’nın yürütücülüğünde düzenleniyor.

TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları kapsamında gerçekleştirilecek yarışma, genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve yapay zeka gibi ileri teknolojileri onkolojik problemlere uyarlayan projeleri bir araya getiriyor.

TEKNOFEST 2026 tedavi hedefi: Beyin kanseri

Bu yıl Onkolojide 3T Yarışması’nın tedavi odağı Beyin Kanseri olarak belirlendi.

Yarışma kapsamında, hastaya özel ve yüksek doğrulukta tedavi yaklaşımlarını temel alan, bilimsel ve teknolojik açıdan fark yaratan projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Beyin kanseri gibi kritik bir alanda, yenilikçi ve uygulanabilir çözümlerle fark yaratacak çalışmaların desteklenmesi hedefleniyor.

Disiplinler arası güç birliği

Onkolojide 3T Yarışması, genetik mühendisliği, biyoteknoloji, yapay zeka ve ilgili diğer disiplinlerde geliştirilen ileri teknolojilerin, onkolojik problemlere entegre edilmesini teşvik ediyor.

Yarışma, farklı uzmanlık alanlarından gelen genç araştırmacı ve bilim insanlarını ortak bir hedef etrafında buluşturarak, geleceğin kanser tedavi teknolojilerinin bugünden şekillenmesine katkı sunuyor.

Geniş katılım profili ile geleceğin bilim insanları bir arada

Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri takım üyesi olarak katılabiliyor. Doktora mezunları ise yalnızca takım danışmanı olarak projelerde yer alabiliyor. En az üç, en fazla beş kişiden oluşan takımların, alanında yetkin bir danışman eşliğinde yarışmaya katılması zorunlu tutuluyor.

Onkolojide 3T Yarışması’na başvurular 20 Şubat tarihine kadar devam ediyor.

Toplam 900 Bin TL’lik ödül ile yenilikçi projelere güçlü estek

Onkolojide 3T Yarışması, başarılı projeleri yalnızca bilimsel görünürlükle değil, yüksek tutarlı ödüllerle de destekliyor.

Yarışmada birinciliği elde eden ekip 400 bin TL, ikincilik ödülünü kazanan ekip 300 bin TL, üçüncü olan ekip ise 200 bin TL ödülün sahibi olacak. Toplam 900 bin TL’lik ödül desteği, beyin kanseri tedavisine yönelik yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine önemli bir katkı sunmayı amaçlıyor.

ETİKETLER
Teknofest Kanser
Sıradaki Haber
Antarktika’da bilim için yeni sefer: Türkiye 10. kez yolda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:45
MEB’den suça sürüklenen çocuklara yönelik rehberlik el kitabı
11:41
ABD’deki soğuk havalar nedeniyle Bitcoin madenciliğinde işlemci gücü düştü
11:39
TRT'nin 'Gökkuşağı Faşizmi' belgeseli LGBTQ lobilerinin amaçlarını ele alıyor
11:36
İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
11:31
Rekabet Kurulu'ndan 3 kozmetik şirketine soruşturma kararı
11:33
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: COP31 hedefi net bir yürüyüşün başlangıcıdır
Kapadokya'da kar altında balon uçuşu
Kapadokya'da kar altında balon uçuşu
FOTO FOKUS
Metrobüsün motorunda yangın
Metrobüsün motorunda yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ