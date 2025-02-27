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Bilim Teknoloji
TRT Haber 27.02.2025 15:21

Geleceğin bilim insanları 'Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması'nda buluşuyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, TÜBİTAK yürütücülüğünde, bilim ve teknolojiye ilgi duyan genç zihinleri desteklemek amacıyla düzenlenen Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması ile ilkokul öğrencilerinin STEM alanlarına ilgisinin artırılması hedefleniyor.

Geleceğin bilim insanları 'Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması'nda buluşuyor

Çevresel, sosyal ve bilimsel konularda farkındalık kazandırmayı amaçlayan yarışma, aynı zamanda gençlerin eleştirel düşünme, iş birliği ve iletişim becerilerini geliştirerek geleceğin bilim insanları ve mühendislerini yetiştirmeyi de amaçlıyor. Bu süreçte, katılımcılar bilime olan ilgilerini pekiştirirken, önemli bilimsel ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olacak ve bu alanda kariyer yapma yolunda ilham alacaklar.

Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması, gençlerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeleri ve STEM alanlarında ilerlemeleri için büyük bir fırsat sunuyor. Yarışma, aynı zamanda bilimin geleceği için umut verici bir adım olup, bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkı sağlamak isteyen yeni nesil bilim insanları ve mühendislerinin yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. İlkokul öğrencilerini bu büyük bilimsel yolculuğa katılmaya davet eden yarışmanın başvuruları 1 Mart’ kadar devam ediyor.

Geleceğe yatırım: Gençlerin bilimsel potansiyeli destekleniyor

Yarışma, Doğa, Çevre ve Sürdürülebilirlik, Astronomi ve Uzay, Sağlıklı Yaşam olarak üç ana kategori üzerinden düzenleniyor. Bu kategorilerde, öğrenciler farklı projelerle yarışacak ve her bir kategori için belirlenen; birincilik için 60 bin TL, ikincilik için 50 bin TL, üçüncülük içinse 40 bin TL ödüle sahip olacaklar. Katılımcılar, TÜBİTAK’ın desteklediği bu prestijli yarışma ile projelerinin bilimsel değeri üzerinde derinlemesine çalışmalar yapma fırsatına da sahip olacaklar.

Yarışmanın değerlendirme aşamaları, katılımcıların proje sunumları ve prototip geliştirmeleri üzerinden şekillenecek. Değerlendirme sürecinin aşamaları ise Proje Ön Değerlendirme Raporu, Proje Sunumu (Yarı Final) / Video, son olarakta Prototip ve Final Sunumu şeklinde planlanacak. Bu aşamalar, öğrencilerin proje geliştirme sürecindeki adımlarını gözler önüne serecek ve bilimsel başarılarını sergilemelerine olanak tanıyacak. Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilkokul öğrencileri katılabilecek. Ayrıca katılımcılar en fazla 6 kişilik takımlar halinde başvuru yapabilecekler.

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