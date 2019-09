Facebook'un Türkiye'deki ilk topluluk merkezi İstanbul'da açıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB, Habitat ve Facebook iş birliğiyle kurulan Facebook İstasyon'un açılışını yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Dünyada sosyal medyayı en çok kullanan ülkeler arasındayız"

Türkiye'nin yüzde 93'ünün mobil cihaz, yüzde 63'ünün de sosyal medya kullandığını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Dünyada sosyal medyayı en çok kullanan ülkeler arasındayız. Dijital dünyadaki her gelişmeyi biliyoruz, takip ediyoruz. Ama tüm bu teknolojileri iş üretmek, işimizi geliştirmek için değil, çoğunlukla laf üretmek için kullanıyoruz. İşte bunu tersine çevirmek, girişimcileri ve KOBİ'leri dijital ortama, iş yapmak üzere, taşımak istiyoruz. Çünkü dünya buraya gidiyor. Artık herkes işini, ticaretini, sosyal hayatını, sanal ortama kaydırıyor. Bakın şu an dünya nüfusu yaklaşık 7,7 milyar... Şu anda 5,1 milyar mobil cihaz, 4,4 milyar internet, 3,5 milyar kişi sosyal medya kullanıyor. Tüm bu rakamlar, dünya nüfus artışından çok daha hızlı şekilde her sene büyümeye devam ediyor."

Dijital dönüşümü kaçırmadan adapte olunması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy 'Arkadan gelenler, yolda uyuyanları ezer geçerler' diyor. Duranlar için hayat hakkı yoktur. Beşeriyet durmuyor. Durursan muhakkak ezilirsin" dedi.

TOBB olarak, özel sektörün dijitalleşmesini ve yeni nesil girişimciliğin gelişmesini hedeflediklerini, bunun için çalıştıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Dünyanın en büyük küresel teknoloji firmalarıyla bu kapsamda projeler üretiyoruz. Örneğin, Turkcell ile birlikte Geleceği Yazan Kadınlar projesini gerçekleştirdik. Bu projeyle bin 800 kadın kodlama öğrendi. Coca-Cola ile birlikte 30 ilde 9 bin kadına teknoloji ve girişimcilik eğitimleri düzenliyoruz. Vodafone ile KOBİ'lerimizin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Facebook ile She Means Business projesini gerçekleştirdik. 20 ilde 5 bin kadına, dijital pazarlama eğitimi verdik. Sosyal medya platformlarından satış yapmanın yollarını öğrettik."

"Burada yeni nesil girişimcilerin ihtiyaç duyduğu her şey var"

Rifat Hisarcıklıoğlu, Facebook'un, 2,4 milyar kullanıcı ile dünyanın en büyük sosyal platformu olduğunu hatırlatarak, dünya çapında 80 milyon KOBİ'nin Facebook'ta sayfası bulunduğunu anlattı.

2019 yılında da Facebook'un kullanıcı sayısının 200 milyon daha arttığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Dolayısıyla Facebook, B2B ve B2C erişimleri için de iyi bir imkan. Biz de TOBB olarak, girişimcilerimizin bu dev platformu daha iyi kullanmalarını istedik. Burada yeni nesil girişimcilerin ihtiyaç duyduğu her şey var. Facebook İstasyon, bilgiye ve müşteriye ulaşmak ve network kurmak için müthiş fırsatlar sunuyor. Burası ayrıca, işletmelerimizin küresel pazara ulaşmalarının da önünü açacak, dijital ortamla ilgili atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Başta girişimcilerimiz ve dileyen herkes, siber güvenlikten sosyal medya kullanımına ve Blockchain'e kadar birçok konuda burada eğitim alacak" ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Facebook'un iş arayan gençlerin iş bulmasına da yardım ederek Türkiye'nin istihdamına katkı sağlayacağına dikkati çekti.

Facebook İstasyon'un sadece İstanbul'a hizmet etmeyeceğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Gaziantep, Denizli, Samsun, Antalya, Diyarbakır, İzmir, Ankara ve Kayseri’de odalarımızın ev sahipliğinde uydu merkezleri açılacak. Kendi alanında Türkiye'nin en büyük teşkilatı olan TOBB Genç Girişimci Kurullarıyla İstasyon'un etkisi, tüm Anadolu'ya yayılacak. Onların sayesinde Facebook İstasyon'la, bir yıl içinde 35 binden fazla insana ve firmaya ulaşmayı hedefliyoruz. İstasyon'un programları herkese açık ve en önemlisi de, buradaki tüm aktiviteler ücretsiz" dedi.

"Bin gazeteci ve gazeteci adayını eğiteceğiz"

Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departman Başkanı Çağatay Pekyörür, Facebook'taki 45 milyonluk topluluğuyla Türkiye'nin, kendileri için öncelikli olduğunu vurguladı.

Pekyörür, "Burada düzenleyeceğimiz etkinlikler herkese açık ve ücretsiz. Eğitime katılmak isteyen kişiler, istasyon.fb.com adresine girerek bu eğitimlerle ilgili bilgi alabilir. Eğitimler, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital becerilerini artırmaya yönelik. Ayrıca, bu yıl bin gazeteci ve gazeteci adayını eğiteceğiz. Bu kişiler de eğitimlere başvurabilirler" dedi.

Yapay zeka ve blockchain eğitimleri de verilecek

Habitat Başkanı Sezai Hazır ise Habitat'ın ilerleyen dönemlerde de Facebook ile iş birliği kapsamında girişimciliği ve Türkiye'nin dijital dönüşümünü destekleyeceğini ifade ederek, projenin sadece KOBİ'lere yönelik olmadığını, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının da burada eğitim almasına imkan tanınacağını söyledi.

Blockchain ve yapay zeka konusunda eğitimler vereceklerini ifade eden Hazır, Facebook ve TOBB ile geçmişten bu yana süregelen ilişkilerin projenin kolay ilerlemesine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Hazır, "Facebook, ilerleyen dönemde Facebook İstasyon aracılığıyla çalışmalarına devam ederek Türkiye'deki dijital, sosyal ve ekonomik ekosistem üzerindeki olumlu etkilerini artırmayı hedefliyor" dedi.

