Teknolojideki geliÅŸmelere paralel olarak Ä°HA'lar gÃ¼n geÃ§tikÃ§e geliÅŸiyor ve daha Ã§ok otonomi kazanÄ±yor. YÃ¼ksek otonomi gerektiren ve dÃ¼nya Ã§apÄ±nda sÄ±cak araÅŸtÄ±rma alanlarÄ±ndan biri olan bir diÄŸer uygulama alanÄ± ise Ä°HA'lar ile savaÅŸ jetlerinin it dalaÅŸÄ± (dog fight) yapabilme kabiliyeti olarak dikkati Ã§ekiyor.

Hali hazÄ±rda dÃ¼nya Ã§apÄ±nda gÃ¶zlem faaliyetlerini bÃ¼yÃ¼k oranda insanlÄ± platformlardan alan Ä°HA'lar, yÃ¼ksek Ã§evresel farkÄ±ndalÄ±k, karar verme yeteneÄŸi ve dinamik ortamlarda planlama yeteneÄŸi gibi konularda insan zekasÄ± seviyesine yaklaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in savaÅŸ uÃ§aklarÄ± arasÄ± hava-hava muharebe manevralarÄ± ancak insanlÄ± uÃ§aklarla gerÃ§ekleÅŸtirilebiliyor.

SavaÅŸan Ä°HA YarÄ±ÅŸmasÄ±'nÄ±n temel amacÄ±nÄ±, Ä°HA'lar arasÄ± bu tarz bir hava-hava muharebe senaryosunu kontrollÃ¼ ortamda oluÅŸturup, ileride bu konuda baÅŸarÄ± elde edebilecek genÃ§leri ilgili alanlara yÃ¶nlendirmek, deneyim kazandÄ±rÄ±p becerilerini geliÅŸtirmelerini saÄŸlamak oluÅŸturuyor.

503 takÄ±m baÅŸvurdu

Otonom Ä°HA'lara yÃ¶nelik teknoloji geliÅŸtirecek yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n Ã¶zgÃ¼n tasarÄ±m, Ã¼retim ve raporlama hususlarÄ±nda yetkinlik kazanmasÄ± amaÃ§lanan yarÄ±ÅŸma, sabit ve dÃ¶ner kanat olmak Ã¼zere 2 farklÄ± kategoride gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.

SavaÅŸan Ä°HA/Sabit Kanat YarÄ±ÅŸmasÄ±'na 345 takÄ±m baÅŸvurdu, takÄ±mlara 135 bin liralÄ±k destek verildi. SavaÅŸan IÌ‡HA/DoÌˆner Kanat YarÄ±ÅŸmasÄ±'na ise 158 takÄ±m baÅŸvuruda bulundu, takÄ±mlara 76 bin liralÄ±k destek saÄŸlandÄ±. YarÄ±ÅŸmalar sonunda takÄ±mlara toplam 600 bin lira Ã¶dÃ¼l takdim edilecek.

YarÄ±ÅŸmada her 2 kategoride finale kalan Ä°HA'lar, Ä°stanbul YenikapÄ±'da oluÅŸturulan parkurda birbirlerini hedef alÄ±p gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã¼zerinden kilitlenmeye Ã§alÄ±ÅŸacaklar. Vurma iÅŸlemi ise fiziksel deÄŸil sanal olarak gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Bu yÃ¼zden vurulan IÌ‡HA'lar fiziksel olarak zarar gÃ¶rmeyecek. YarÄ±ÅŸmada amaÃ§, rakip IÌ‡HA'lara mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca fazla kilitlenmek ve agresif manevralar yaparak kilitlenilmekten de kaÃ§Ä±nmak olacak.

YarÄ±ÅŸmaya Ã¶zel yazÄ±lÄ±m

YarÄ±ÅŸmanÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼cÃ¼sÃ¼ Baykar, bu amaÃ§la Ã¶zel yazÄ±lÄ±m geliÅŸtirdi. Bu sayede tÃ¼m yarÄ±ÅŸmacÄ±lar sisteme baÄŸlanarak araÃ§larÄ±n koordinatlarÄ±nÄ± canlÄ± gÃ¶rebiliyor.

Ã‡oklu Ä°HA mimarisinde, tamamen otonom olarak gerÃ§ekleÅŸtirilen yarÄ±ÅŸmanÄ±n tÃ¼m teknolojik altyapÄ±sÄ± ve koordinasyonu Baykar mÃ¼hendislerince saÄŸlanÄ±yor.

Kaynak: AA