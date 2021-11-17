Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından oluşturuldu.

Verimlilikle ilgili farkındalığı artırmanın amaçlandığı dijital kütüphanede, süresiz yayınların yanı sıra Bakanlığın ilgili yayınları da ücretsiz olarak sunuldu.

Dijital Verimlilik Kütüphanesi'ne, verimlilikkutuphanesi.sanayi.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor.



700'ü aşkın kitap ve yayın bulunuyor

Dijital platformda "Süresiz Yayınlar" başlığı altında, 1963 yılından bu yana basılan, verimlilik konulu 700'ü aşkın kitap ve yayın yer alıyor.

Bu yayınlar, kitaplar, çeviriler, kongre, konferans ve sempozyum kitapları, araştırma ve inceleme sonuçları, sektör raporları ve kılavuzlar gibi birçok türde eseri kapsıyor.



Bakanlığın aylık yayımladığı "Anahtar" ile üç ayda bir yayımladığı "Verimlilik" dergileri de dijital kütüphanede erişime açılan kaynaklar arasında bulunuyor.



Etki Analizi çalışmalarına erişilebiliyor



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın merkez birimleriyle bağlı, ilgili ve koordinasyonundan sorumlu olduğu kuruluşlar tarafından verilen teşvik, yatırım ve desteklerin ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri, Etki Analizi çalışmalarında değerlendiriliyor.



Böylelikle hem kullanılan kamu kaynaklarının hesap verebilirlik mekanizmasının güçlendirilmesi hem de programların gözden geçirilerek geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamdaki çalışmaların özet raporları da "Dijital Verimlilik Kütüphanesi"nde yer alıyor.