Metaverse evrenini kurmak için atılan adımlar hızla devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda şirketinin ismini Meta olarak değiştirdiğini duyuran Mark Zuckerberg, sanal nesnelere dokunmaya imkan sağlayan yeni dokunsal eldivenini tanıtan bir video yayınladı.

Kullanıcılar, bu eldiven sayesinde sanal evrendeki sanal nesnelere gerçekmiş gibi dokunabilecek.

Bir bilim kurgu filmine ait gibi görünen eldiven, simüle edilmiş bir dokunma hissi vermek için tasarlanmış yüzlerce küçük motor kullanıyor.

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Bunun dışında sanal dünyada top tutmak gibi aktiviteleri simüle etmek için elinizi belirli bir pozisyonda kilitleyebiliyor.

Meta'nın resmi açıklaması, eldivenin asıl amacının "metaverse'e dokunmak" olduğunu söylüyor.