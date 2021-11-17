Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 09:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Metaverse evreninin dokunsal eldivenleri tanıtıldı
Mark Zuckerberg, şirketi Meta'nın, Metaverse evreninde kullanıcıların sanal nesnelere gerçekmiş gibi dokunabilmelerine imkan sağlayacak eldivenini tanıttı.
Metaverse evrenini kurmak için atılan adımlar hızla devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda şirketinin ismini Meta olarak değiştirdiğini duyuran Mark Zuckerberg, sanal nesnelere dokunmaya imkan sağlayan yeni dokunsal eldivenini tanıtan bir video yayınladı.
Kullanıcılar, bu eldiven sayesinde sanal evrendeki sanal nesnelere gerçekmiş gibi dokunabilecek.
Bir bilim kurgu filmine ait gibi görünen eldiven, simüle edilmiş bir dokunma hissi vermek için tasarlanmış yüzlerce küçük motor kullanıyor.
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Bunun dışında sanal dünyada top tutmak gibi aktiviteleri simüle etmek için elinizi belirli bir pozisyonda kilitleyebiliyor.
Meta'nın resmi açıklaması, eldivenin asıl amacının "metaverse'e dokunmak" olduğunu söylüyor.
Etiketler: Mark Zuckerberg Meta Metaverse
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