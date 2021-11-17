Kamala Harris’in seçim sonucunun netleşmesinin ardından Joe Biden’la yaptığı konuşma büyük ilgi topladı.

Ülkenin ilk kadın başkan yardımcısı olan Harris’in 2024 için en güçlü aday olacağı bile konuşulmaya başlanmıştı.

Aradan geçen zaman bir çoğuna göre bu tabloyu değiştirmiş görünüyor.

Görevi ve ajandası konusunda bir belirsizlik var

İddialar sosyal medyada sıkça gündeme gelse de ilk defa bu kadar net bir şekilde CNN’in haberinde ele alındı.

Haberde Başkan Yardımcısı Harris'in görev tanımında bir karmaşa olduğu; Beyaz Saray'da "işlevsiz" kaldığı ve Joe Biden yönetimince kenara itildiği iddia edildi.

CNN'in, Harris'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Harris'in yönetimdeki görevi ve ajandası konusunda bir belirsizlik var.

Haberde Harris'in, Biden yönetimi tarafından kısıtlandığını hissettiği ve bunu birkaç kez dile getirdiği de vurgulanıyor.

İddialar yalanlandı

Harris'in Sözcüsü Symone Sanders, haberi yalanladı, bazı basın kuruluşları sadece dedikodulara odaklanıyor" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Twitter'dan açıklama yaptı.

"Bunu duymaya ihtiyacı olanlar için söylüyorum, Başkan Yardımcısı Harris sadece önemli bir ortak değil aynı zamanda, ülkenin karşılaştığı birçok zorlukta kilit rol alan cesur bir liderdir" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü basın toplantısında kendisine yöneltilen Harris mutsuz mu sorusuna da Başkan ülkeyi yönetmek için O’nu seçti, O çok önemli bir ortak cevabını vermekle yetindi.