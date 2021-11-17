Yılda iki kez güncellenen dünyanın en hızlı süper bilgisayarlar seçkisi TOP500'de Japonya'dan Fugaku, sürdürdüğü birinciliği kasımda rakiplerine kaptırmadı.

Üst Performans LinPack (HPL) hız göstergeleri referans alınarak hazırlanan listede Fugaku, saniyede 440 katrilyondan fazla işlem yapma hızına erişti.

Yakaladığı 442,010 teraflop hızla Fugaku, en yakın rakibi ABD'li rakibi Summit'ten 3 kat daha fazla hesaplama ve en hızlı işlemde liderliğini korudu.

Fujitsu üretimi A64FX 48C 2,2 GHz işlemciyle desteklenen 7,6 milyondan fazla çekirdeğe sahip Fugaku, yakaladığı bu verilerle bir kez daha dünyanın en hızlı süper bilgisayarı unvanını elde etti.

Elektronik devi Fujitsu sponsorluğundaki Fugaku süper bilgisayarı, Kobe şehrindeki Rikagaku Araştırma Enstitüsünde (RIKEN) işletiliyor.

RIKEN'in bilim direktörlerinden Matsuoka Satoşi, Fugaku'nın bir kez daha ileri performansını ispat ettiğini ve süper bilgisayarın karbonsuzlaşma faaliyetlerinde kullanılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Fugaku, Japon dilinde "varlıklı zirve" anlamına geliyor.