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Bilim Teknoloji
AA 22.09.2024 13:33

Dijital oyun endüstrisinin rotası Ankara'da çizilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ankara Üniversitesi ile Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği işbirliğinde düzenlenecek uluslararası kongre, dijital oyun endüstrisinin rotasını çizecek.

Dijital oyun endüstrisinin rotası Ankara'da çizilecek

2'nci Uluslararası Dijital Oyunlar Kongresi, 2-5 Aralık'ta BTK'nin Ankara yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

BTK, Ankara Üniversitesi ile Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği işbirliğinde düzenlenecek etkinlik, sektörün ve akademinin önde gelen isimlerini bir araya getirecek. Dijital oyunların her yönüyle ele alınacağı kongrede, çocuklar ve gençlerin dijital oyunlarla ilgili yaşadıkları deneyimlere özel olarak odaklanılacak.

BTK Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Betül Ulukol'un başkanlığını yapacağı kongre, dijital oyun sektöründeki en güncel gelişmeleri ve bilimsel tartışmaları takip etmek isteyen akademisyenler, sektör profesyonelleri ve diğer ilgilileri bir araya getirecek.

Dijital oyun endüstrisinin geleceğini şekillendirmenin hedeflendiği kongreyle sektörün karşılaştığı zorlukları ve fırsatları bilimsel platformda ele almak, teknolojik yenilikleri teşvik etmek ve gerekli yasal düzenlemeler için sağlam altyapı oluşturmak amaçlanıyor.

Kongrede uluslararası katılımcılar da olacak

Ulukol, dijital oyun dünyasında çocukların ve gençlerin gelişimini, üretkenliğini, güvenliğini ve mahremiyetini korumak adına kapsamlı tartışmalar yapılacağını söyledi.

Kongrenin ilkinin 2018'de gerçekleştirildiğini ve bu yıl ikincisinin toplanacağını belirten Ulukol, etkinliğe dijital oyunlarla ilgili sosyal, eğitim, fen ve sağlık bilimleri başta olmak üzere farklı disiplinlerden akademisyenler, dijital oyunları üreten ve geliştiren sektör çalışanları, yatırımcılar, dijital oyunlarla ilgili belirlenen politikalara katkı sağlamak isteyen sivil toplum kuruluşları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile dijital oyun meraklılarının katılacağını söyledi..

Ulukol, bu yılki kongrede uluslararası katılımcıların da yer alacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kongrede, öncelikle çocukların dijital oyunlardan kaynaklanan hem kar hem zarar noktasında nasıl etkilendiğini tartışacağız. Türkiye'de dijital oyun sektörünün hangi noktada olduğu, yapılacak akademik tartışma ortamında belirlenmeye çalışılacak. Çocukları olumlu etkileyen dijital oyunların geliştirilmesi, olumsuz etkileyenlerin ise regüle edilmesi için öneriler sunulacak. Kongre sonunda rapor hazırlayacağız. Öneri niteliğindeki raporda, mevcut durumun ortaya konulmasının yanı sıra sektör tüm yönleriyle değerlendirilecek."

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