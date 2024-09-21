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Bilim Teknoloji
AA 21.09.2024 21:45

TEKNOFEST'in İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finali sürüyor

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın Mersin'deki finali devam ediyor.

TEKNOFEST'in İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finali sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğünde organize edilen yarışmanın final değerlendirme aşaması, Erdemli Balıkçı Barınağı'nda üçüncü gününde sürdü.

Yarışmacılar, bugün deniz araçlarıyla otonom olarak "engellerden sakınma" ve "limana yanaşma" görevlerinde performans sergiledi.

TEKNOFEST'in İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finali sürüyor

Yarışma sorumlusu Muhammed Fatih Şahin, yarışmanın ilk gününde teknik kontrollerin yapıldığını söyledi.

İkinci gün ise yarışmacıların haklarını manuel olarak gerçekleştirdiklerini dile getiren Şahin, "Yarışmanın esas başladığı bir gündeyiz. Takımların en çok puan alacağı bir gün. Bugün yarışları tamamlayan takımlarla puan sıralaması oluşturacağız ve ardından derece alanlar yarın belli olacak." diye konuştu.

İnsansız Deniz Aracı Yarışması yarın sona erecek.

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