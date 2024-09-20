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Bilim Teknoloji
TRT Haber 20.09.2024 17:31

Gökyüzünün şampiyonları Mersin'de buluşuyor

Teknoloji ve hız tutkunlarını bir araya getiren TEKNOFEST Dron Şampiyonasının ikinci etabı 21-22 Eylül tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirilecek.

Gökyüzünün şampiyonları Mersin'de buluşuyor

TEKNOFEST 2024 kapsamında Mersin Engelsiz Gençlik Merkezinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Dron Şampiyonasında ön elemeler ve birinci etap sonucu başarılı olan 24 yarışmacı rekabet edecek.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen ve her yıl büyük ilgi gören TEKNOFEST Dron Şampiyonası, dron yarışçılarını kıyasıya rekabetin içine çekiyor. 2017 yılından itibaren düzenlenen, gençlerin ve teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği bu etkinlik, 2021 yılından itibaren TEKNOFEST çatısı altında düzenleniyor ve STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik) tarafından yürütülüyor.

Yarışma, FPV kamera kullanımı ve belirli frekanslarda çalışacak şekilde ayarlanmış İHA'lar ile yapılacak. İHA'ların boyutları 180-250 mm arasında ve tüm teknik gereksinimlere uygun olacak. Video vericileri sadece talimat verildiğinde çalıştırılacak. Pilotlar, yarışma süresince belirlenen teknik ve güvenlik kurallarına uyacaklar. Yarışma formatı, eleme usulü olup, sıralama turları sonrasında en iyi dereceleri alan yarışmacılar eleme turlarına katılacak.

Üç etap olarak gerçekleştirilen şampiyonanın final etabı TEKNOFEST Adana’da yapılacak. İki etap sonunda en yüksek puanı alan yarışmacılar, TEKNOFEST 2024 Adana’da düzenlenecek olan büyük finalde yarışma hakkı kazanacak. Yarışmacılara ulaşım, yemek, konaklama ve servis gibi imkanlar sunulurken, finalde dereceye giren sporculara birincilik ödülü 50 bin TL, ikincilik ödülü 40 bin TL, üçüncülük ödülü ise 30 bin TL verilecek.

Büyük finalin birincisi ayrıca TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenecek olan World Drone Cup’ta Türkiye’yi temsil etme şansını da elde edecek.
 

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