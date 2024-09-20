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Bilim Teknoloji
TRT Haber 20.09.2024 14:45

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı başvuruları başladı

Türkiye’nin teknoloji odaklı gelişimine katkı sağlamak ve genç yeteneklerin önünü açmak amacıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı için başvurular başladı.

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı başvuruları başladı

2025 yılında 5 bin öğrenciye 5 bin TL'ye kadar burs desteği sağlanacak olan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı, Türkiye’nin 81 ilinden ortaokul, lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyesindeki gençlerin başvurularına açıktır.

Bu yıl, Yükselen Yıldız Burs Programı ile 100 öğrenciye 5 bin TL burs desteği, Eğitmen Mentor Burs Programı ile 720 öğrenciye 5 bin TL burs desteği, Sen Geleceksin Burs Programı ile 300 öğrenciye 5 bin TL burs desteği ve Eğitim Desteği Burs Programı ile 3 bin 880 öğrenciye 3 bin TL burs desteği sağlanacak.

Başvuru için son tarih 25 Eylül

Türkiye’nin geleceği olan gençlerin teknoloji ve inovasyon alanındaki yolculuklarına güç katacak bu burs programı, genç yeteneklerin gelişimini desteklemeyi ve onları geleceğin teknolojilerine hazırlamayı amaçlıyor. Türkiye’nin teknoloji odaklı gelişimine katkı sağlayan ve genç yeteneklerin önünü açacak Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı için son başvuru tarihi 25 Eylül’de sona erecek.

Detaylı bilgi ve başvuru için: mth.tc/Burs2025

Sorularınız için: bursiyer@turkiyeteknolojitakimi.org 

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