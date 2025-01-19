Dijital dönüşümde yeni meslek standartları geliyor

İlhan, dijital dönüşüm ve yapay zekanın neredeyse tüm sektörleri etkilediğine, dijital dönüşüm ve yapay zekanın müstakil sektörler olarak da görülebileceğine işaret etti.

MYK olarak Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Danışma Kurulunu oluşturduklarını, bu kurulla dijital dönüşüm alanındaki meslekleri tanımlamayı hedeflediklerini bildiren İlhan, "Dijital dönüşüm ve yapay zeka alanında yaklaşık 40 mesleğimiz var. Bu meslekler, seviye 4 ile seviye 6-7 arasında değişiyor. Yani bakıldığında yüksek eğitimle eş meslekler. Kuşkusuz şunu düşünmek gerekiyor, her bilgisayar mühendisliği mezunu, bir yapay zeka uzmanı mı, değil. Her lisans mezunu, blok zinciri uzmanı mı, değil. Bu yüzden söz konusu meslekleri tanımladık" diye konuştu.

İlhan, tanımlamaları yaparken ilgili bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalıştıklarını belirterek, tüm mesleklerde nitelikli ve belgeli insan gücünü sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Dijital dönüşüm alanından 20 mesleğin standartları belirlendi

Dijital dönüşüm alanında bugüne kadar standartlarını belirledikleri 20 meslek arasında, yapay zeka sistem analisti, yapay zeka programcısı, blok zinciri analisti, etik hacker ve robotik sistemler operatörünün yer aldığını dile getiren İlhan, "Bu sene tamamlamayı planladığımız meslek standartlarına baktığımızda, mobil yazılım geliştirici, oyun geliştirici, veri bilimci, veri mimarı ve yapay zeka araştırmacısı gibi kişilerden bahsediyoruz. Standardı geçtiği zaman artık bunlar da meslek olarak tanımlanacak" ifadelerini kullandı.

İlhan, dijital dönüşüm ve yapay zeka sistemlerinin hızla değiştiğine dikkati çekerek, sahadan gelen talepler doğrultusunda bu alanda standardını belirleyecekleri meslek sayısının artabileceğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"İnsan, inancımızda, kültürümüzde her şeyin başı"

Dünyada, dijital dönüşüm ve yapay zekanın birçok kişinin işsiz kalmasına neden olacağına dair tartışmaların yürütüldüğüne işaret eden İlhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsan, bizim inancımızda, kültürümüzde her şeyin başı. Biz tam tersine insanların işlerini kolaylaştırıcı yaklaşımları benimsemek zorundayız. Dönüşüm oluyorsa 'Biz bundan bağımsız, aynı şekilde yaşarız' diyemeyiz. Bizim yapmak istediğimiz, insanların yeni becerilerle beraber değişen ve dönüşen dünyaya uyum sağlamalarını kolaylaştırmak. Yoksa meslekler azalacak değil. Tam tersine ihtiyaç artıyor aslında. Hatta ikiz dönüşüm olarak adlandırılmış bir kavram var. İkiz dönüşüm, insanlar daha önce başka işler yapsa da, yaptıkları işlerde şu an talep az olsa da, yeni beceriler kazanarak, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen bu sertifikasyonla beraber yeni meslek alanlarında insanların belge alması ve istihdam garantisinin sağlanması anlamına geliyor."

"Mesleki yeterlilik belgesine sahip insanların yüzde 79'u istihdamda"

Mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin istihdamına yönelik değerlendirmelerde bulunan İlhan, "Geçtiğimiz yıl bir analiz yaptık. Mesleki yeterlilik belgesine sahip insanların yüzde 79'u halihazırda istihdamda yer alıyor. Yani her 5 kişiden 4'ü. Bu da ülkemizde işsizliğin azalmasına çok ciddi katkı sağlıyor" dedi.

İlhan, mesleki yeterlilik belgelerine talebin çok yüksek olduğunu belirterek, meslek standartlarını iş sağlığı güvenliği kurallarına, çevre sağlığına, yeşil dönüşüme uygun, karbon ayak izi az olacak şekilde geliştirmeyi arzuladıklarını anlattı.

Standardı belirlenen mesleklerden "etik hackerlık" ile ilgili de İlhan, "Etik hacker, sahadan gelen talepler doğrultusunda standartlarını hazırladığımız bir meslek. Etik hacker, yaptığı işi düzgün yapması gereken bir eleman. Kötü bir eleman değil açıkçası. Sıkıntılı bir durum varsa bunları tespit eden bir eleman olarak karşımıza çıkacak" bilgisini paylaştı.