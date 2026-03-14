Duman 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 14.03.2026 11:20

Dijital bağımlılığa karşı 81 ilde ailelere eğitim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında binlerce aileye eğitim vererek çocukların güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor.

Dijital bağımlılığa karşı 81 ilde ailelere eğitim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla ailelere yönelik eğitim programları ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda çocukların gelişimini desteklemek ve ebeveynlerin bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla 2025 yılında "Çocukların Yaşam Becerilerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Farkındalık Eğitim Programı" hazırlandı.

Erken çocukluk dönemine yönelik ebeveynler için hazırlanan program, "İhmal ve İstismarın Önlenmesi-Ebeveyn İçin Temel Bilgiler", "Ebeveynlik", "Gelişim", "Duyarlı Bakım", "Pozitif Disiplin ve Etkili İletişim", "Günlük Rutinler", "Dijital Ebeveynlik" ile "Etkileşimli Rutinler: Oyun Oynama ve Kitap Okuma" modüllerinden oluşuyor.

3 bin 244 ebeveyne eğitim verildi

Özellikle depremden etkilenen iller başta olmak üzere Haziran 2025'te yaygınlaştırma çalışmaları başlatılan program kapsamında, şubat sonu itibarıyla 3 bin 244 ebeveyne eğitim verildi.

Öte yandan 7-18 yaş grubu çocuklara ve ebeveynlerine yönelik danışman akademisyenler tarafından bağımlılık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımına yönelik modüller hazırlanıyor.

Dijital farkındalık atölyelerine 2 bine yakın aile katıldı

Bakanlık ile Enstitü Sosyal işbirliğinde "Aile Gelişim Programı" kapsamında geliştirilen "Ebeveynler İçin Dijital Farkındalık Atölyesi"nde de "Dijital Oyun Dünyası ve Çocuk" başlığında sanal bağımlılıklar, oyun, kumar konusunda anne ve babalara yönelik bilgilendirmeler yapılıyor.

Koruyucu ve evlat edinen aileler ile Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlananların katıldığı, çevrim içi gerçekleştirilen atölyede şu ana kadar 81 ilden 1985 aileye ulaşıldı.

"Dijital detoks" ile aile içi iletişim güçleniyor

Bakanlıkça çocukların dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri risklere karşı korunması amacıyla geçen yıl "Çocuklar Güvende" web sitesi ve mobil uygulaması da hizmete sunuldu.

Ebeveyn denetim araçlarının tanıtımı ile bu araçların nasıl kurulacağı ve kullanılacağına ilişkin bilgilere yer verilen platforma, "cocuklarguvende.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

Çocukların internet ortamında karşılaştıkları zararlı içerikleri bildirebilecekleri "Benimle Paylaş" alanının bulunduğu platformda ayrıca çocukların dijital dünyadaki haklarını vurgulayan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" de yer alıyor.

Mobil uygulama ile çocuklar ve ebeveynler dijital ortamlarda karşılaştıkları riskleri hızlı ve güvenli şekilde bildirebiliyor, bilgilendirici içeriklere ve rehberlere cep telefonları üzerinden erişebiliyor.

Öte yandan 2025 Aile Yılı kapsamında ülke genelinde hayata geçirilen "Dijital Detoks" etkinlikleri ile aile bireylerinin teknolojik cihazlardan uzaklaşarak birlikte vakit geçirmeleri ve aile içi iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda aile ve çocuklara yönelik düzenlenen söyleşiler, oyunlar, boyama etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri ile katılımcılar stresten uzaklaşarak, sosyal ilişkilerini geliştirme imkanı buluyor.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Dijital Bağımlılık Eğitim
Sıradaki Haber
Bakan Uraloğlu: 5G'ye geçişle mobil internet hızımız 10 kata yakın artacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ