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Bilim Teknoloji
AA 04.05.2025 11:58

Devlet korumasındaki çocuklar projeleriyle TEKNOFEST KKTC'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evleri sitesi ve çocuk evlerinde koruma altında bulunan çocuklar, "İnsansız Su Altı Aracı" ve "Tarla Faresi" projeleriyle TEKNOFEST KKTC'de yarışıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TRT'in iletişim paydaşı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Burdur, Düzce, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kırıkkale, Konya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa ve Yozgat'taki kuruluşlarda hizmet verilen 136 çocuk başvurdu.

Başvuruların ardından Bakanlık ve Limak Holding'in ortak projesi olan, Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nde yer alan farklı mühendislik programından kız öğrenciler ile bakım altında olan çocuklar yüz yüze veya çevrimiçi formatlarda bir araya getirilerek teknik çalışmalar yürütüldü.

Doğa dostu proje: "Tarla Faresi"

Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nden ilkokul 2, 3 ve 4. sınıfa giden 6 çocuk belirlenerek, "Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması-Doğa, Çevre ve Sürdürülebilirlik" alt alanında yarışmaya başvuruldu.

Bu kapsamda çocuklar, tarlalara ekilen ürünleri ve su kaynaklarını koruyabilecekleri bir robot geliştirmek üzere çalışmalara başladı.

Bakanlığın TEKNOFEST KKTC'deki standında projelerini sergileyen çocukların geliştirdikleri doğa dostu "Tarla Faresi" isimli projeyle çiftçiler ürün verimliliklerini artırabilecek ve su kaynaklarını israf etmeden sulama yapabilecek.

Çocuklar, bilim şenliğinde çalışmalarını sergiliyor

Ankara Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde bakım altında olan çocuklar ise "İnsansız Su Altı Aracı-Suijin" projesiyle yarışmaya katıldı.

Öte yandan çocuklar, bilim şenliğinde çalışmalarını yürüttükleri, led ışıklı oyun, 3D kalem çalışması, 3D yazıcıda basılmış "XOX" oyunu projelerini de stantta sergiliyor.

Çocuklar, standı ziyaret eden savunma sanayi firmalarının üst düzey yöneticilerine de projelerini tanıtma fırsatı buluyor.

"Devlet himayesindeki evlatlarımızla gurur duyuyorum"

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından TEKNOFEST KKTC'ye katılan devlet himayesindeki çocuklara ilişkin paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:

"Bizim çocuklar, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te. 'İnsansız Su Altı Aracı' ve doğa dostu 'Tarla Faresi' projeleriyle yarışan devlet himayesindeki evlatlarımızla gurur duyuyorum. Bakanlık olarak korunma ve bakım altındaki çocuklarımızın potansiyelleri doğrultusunda, teknolojik gelişmelere ilgili ve farkındalık sahibi güçlü bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz."

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