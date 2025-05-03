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Bilim Teknoloji
AA 03.05.2025 06:29

KKTC'de TEKNOFEST heyecanı devam ediyor

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda üçüncü gün etkinlikleri ile devam edecek.

KKTC'de TEKNOFEST heyecanı devam ediyor
[Fotograf: AA]

TRT'nin iletişim paydaşı olduğu etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.

Festivalin ikinci gününde SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, Jandarma Çelik Kanatlar, Bayraktar TB2, T-129 ATAK helikopteri TEKNOFEST semalarında gösteri uçuşu yaptı. Gösteriler ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi. Uçuş gösterileri festivalin son günü olan yarına kadar sürecek.

Eski Ercan Havalimanı'ndaki festivali ilk gününde 62 bin kişi ziyaret etti.

KKTC'de TEKNOFEST heyecanı devam ediyor

TEKNOFEST'in iletişim paydaşı olan TRT'nin standı interaktif oyunlar, medya deneyimleri ve sürpriz hediyelerle festivalin en hareketli noktalarından biri oldu. Her yaştan ziyaretçiyi, bilim ve teknolojiyle buluşturan TRT standını ziyaret edenler arasında TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da vardı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'e katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştireceği KKTC ziyareti kapsamında TEKNOFEST'e katılarak gençlerle bir araya gelecek. Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde gençlere hitap edecek. Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verecek.

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