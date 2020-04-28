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Dev gök taşı Dünya'nın yakınından geçecek
[Fotoğraf: Getty]
Güneş Sistemi'ndeki dev bir gök taşı, Dünya'nın 6,3 milyon kilometre yakınından geçecek.
Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, "1998 OR2" adı verilen 2,4 kilometre çapındaki gök taşının Dünya'nın 6,3 milyon kilometre yakınından geçmesi bekleniyor.
Yeryüzüne en yakın olacağı konumda, Ay'dan 16 kat daha uzakta bulunacak gök taşının Dünya'ya çarpma tehlikesi bulunmuyor.
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Haleakala Gözlemevi'ndeki gök bilimciler tarafından 24 Temmuz 1998'de keşfedilen "1998 OR2", bugüne dek tespit edilen en parlak ve en büyük asteroidlerden biri olarak biliniyor.
Etiketler: güneş sistemi dev gök taşı 1998 or2Son Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 15:06
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