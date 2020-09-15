Avrupa Raylı Sistemler Kümelenmeleri Birliğinin (ERCI) her yıl düzenlediği "İnovasyon Ödülleri"nin sonuçları belli oldu.

Büyük Ölçekli Firma kategorisinde MIDAS/R-Demir Yolu Fiber Optik Algılayıcılı Akıllı İzleme ve Uyarı Sistemi ile ASELSAN, Jüri Özel Ödülü kategorisinde RailAcoustic Demir Yolları Ray Kırıklarını Algılama Sistemi ile ENEKOM ödüle değer bulundu.

Ödüller, 23 Eylül'de Innotrans Business Days etkinlikleri kapsamında yapılacak törenle takdim edilecek.

[Fotoğraf: AA]

ASELSAN, fiber optik algılayıcı akustik tespit sistemiyle demir yolu uygulamalarında güvenlik, arıza tespit ve sinyalizasyon alanlarında yenilikçi çözümler geliştiriyor.

Fiber optik algılayıcıyla demir yolu güvenliği

MIDAS, standart özellikteki fiber optik kabloların içinde oluşan optik saçılımların algılanması esasına dayanıyor. Fiber optik kablo içinde ilerleyen ışık, kablonun fiziksel yapısından kaynaklanan optik saçılımlar oluşturuyor.

Toprak üstündeki insan ve araç faaliyetleri mekanik dalgalar yaratıyor ve bunlar kabloyla etkileşime girerek kablo içindeki saçılımların yapısını değiştiriyor. Saçılımlardaki değişimler ölçülerek fiber optik kablonun çevresinde mekanik dalgalara neden olan kaynaklar tespit ve teşhis edilebiliyor.

MIDAS/R sistemi, fiber optik algılayıcı tespit yeteneğiyle demir yollarına özel güvenlik, arıza tespit, sinyalizasyon alanlarında yenilikçi çözümler sunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Raylardaki kırık ve çatlaklara anında tespit

ENEKOM'un RailAcoustic Demir Yolları Ray Kırıklarını Algılama Sistemi ise ray üzerinde belirli bir frekansta oluşturulan titreşimin, biri uzakta olmak üzere iki noktadan algılanması prensibiyle çalışıyor.

Ray üzerinde tamamen elektro mekanik yöntemle çalışan sistemde, bir taraftan raya titreşim verildikten sonra eş zamanlı olarak diğer bir noktadan bu titreşim sinyali okunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Sağlam ray ile kırık veya belirli bir düzeyde çatlak taşıyan rayın iki nokta arasında taşıdığı titreşim sinyal seviyeleri arasındaki fark ve hatalı bölgeden yansıyarak geri gelen sinyal, sistemin hassas algılama elektroniği tarafından algılanarak işleniyor ve sonuç fiber optik iletişim hattı üzerinden kontrol merkezine taşınıyor.

Her 2 kilometrede bir kurulan titreşim uygulama ve algılama modülleriyle donatılan hat üzerinde, istenilen zaman aralıklarıyla uzaktan ölçüm yapılabiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Prestijli teknoloji yarışı

RailAcoustic ray kırıkları dışında, ray kusurları, hat üzerinde demir yolu aracının varlığı, hareketi ve hızı, tekerlek apleti algılaması, ray üzerinde sel, heyelan, aşırı kar yığılması, nivelman hatalarının tespiti gibi diğer fonksiyonel özelliklere de sahip bulunuyor.

ENEKOM Genel Müdürü Haluk Gökmen, ERCI'nin 17 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren ve ileri teknoloji üreten firmaların bir araya gelerek oluşturdukları sivil toplum üst örgütlenmesi olduğunu söyledi.

Gökmen, Almanya'nın başkenti Berlin'de Brandenburg bölgesinde merkezi bulunan organizasyonun, demir yolu ve raylı sistemler sektörlerinde Avrupa ülkelerini teknolojik olarak ileriye taşıyan firmaların tanıtılmasını, desteklenmesini ve Avrupa genelinde yılın en yaratıcı ürünlerinin bulunup üretici firmaların birer ödülle onurlandırmasını amaçladığını bildirdi.