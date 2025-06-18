Çocukların uzay merakı bu merkezde gideriliyor

Gökyüzüne bakan hemen her çocuk aynı şeyi merak ediyor: Orada ne var? Uzay, çocukların hayal dünyasında sadece yıldızlarla dolu bir boşluk değil; cevapsız sorularla ve sınırsız olasılıklarla hayal gücünü zorlayan bir oyun alanı aynı zamanda... Gezegenler, roketler, uzaylılar… Hepsi bir çocuğun zihninde bilimle masalın iç içe geçtiği bir evren yaratıyor. İşte tam da bu merakı büyütmek, bilgiyle beslemek için kurulan merkezlerden biri de Kağıthane Belediyesi’nin çocuklara armağan ettiği El Battani Uzay Evi.

[Fotoğraf: TRT Haber ]

Çocuklar için uzaya açılan kapı

Kapılarını 2021 yılında açan El Battani Uzay Evi, o günden bu yana çocukların keyifle ziyaret ettiği özel mekanlardan biri haline geldi. Çocukların uzay merakını gidermek ve onları bilimle buluşturmak amacıyla kurulan Kağıthane’deki mekan her gün dolup taşıyor.

Adını, Orta Çağ İslam dünyasının en önemli astronom ve matematikçilerinden El Battani’den alan Uzay Evi, okul öncesinden lise çağına kadar pek çok yaş grubundan öğrenciyi ağırlıyor. El Battani Uzay Evi Yöneticisi Neşe Aytekin, “Çocuklar buraya geldikten sonra uzay temalı koridorumuzda karşılıyoruz. El Battani hakkında bilgi veriyoruz. Gezegenleri tanıtıyoruz” diyor.

[Fotoğraf: TRT Haber ]

Astronot kıyafetleri de giyiyorlar

Karşılama etkinliğinin ardından belki de çocukların en çok keyif aldığı aşamaya geçiliyor. Her çocuk, kendilerini astronot kıyafetlerini giyip bambaşka bir boyuta geçiyor. Küçük astronotlar daha sonra uygulama katına çıkarak Uzay Evi’ndeki faaliyetlerini sürdürüyor. Aytekin, uygulama katındaki çalışmaları şöyle anlatıyor:

“Burada Ayküre, Ay'a iniş yolculuğumuz, Soru Keyops'umuz, refleksmetre ve ağırlık cihazında çocukların kütlesine ve ağırlığına bakma faaliyeti var. Bu işlemi yaptıktan sonra en üst katımızda 180 derecelik ekranımızda çocukların boyamış oldukları uzay nesnelerini ekrana yansıtıyoruz.”

Bunun yanı sıra kaotik sıvı küresi, teleskopla gökyüzü gözlemi ve döner illüzyonlar gibi uygulamalar sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem de uzayın gizemli dünyasına benzersiz bir yolculuk yapıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber ]

Çocuklar burayı çok seviyor

Uzay Evi’nin çocuklar üzerindeki etkisini gözlemleyen Aytekin şunları söylüyor:

“Mesela gezegenler hakkında bilmedikleri bir şeyi söylediğimde, örneğin ‘Jüpiter'in 80-90 tane uydusu var’ dediğimde, ‘gerçekten öyle mi? Ben bunu bilmiyordum’ diye şaşırıyorlar. Mesela halkası olan gezegenleri sorduğum zaman çocukların sadece bildiği Satürn… Ama bunun dışında ben genel bilgiyi verdiğim zaman Satürn, Uranüs ve Neptün dediğim zaman o bilgi çocukların cebinde kalıyor. Okullardan gelen çocukların hemen hemen hepsinin uzaya merakları var. Hepsi uzaya gitmek istiyor, hepsi astronot olmak istiyor.”

El Battani Uzay Evi hafta içi salıdan cumaya okul grupları tarafından ziyaret edilebiliyor. Hafta sonları ise mekan bireysel ziyaretçilere açık. Ancak mutlaka önceden aranarak randevu alınması gerekiyor.